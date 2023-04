Bosch Eyes Indoor Camera II: una buena cámara con algunos puntos de venta únicos

Bosch ha agregado recientemente nuevos dispositivos a su cartera de hogares inteligentes, incluida la cámara para interiores Bosch Eyes II. Como su nombre lo indica, se usa para monitoreo en interiores y lo he estado usando durante algunas semanas.

Con la segunda iteración de la cámara, Bosch cambió algunas cosas, por lo que ya no se usa el monitoreo de 360 ​​grados aquí. En su lugar, se utiliza una lente fija con un área de detección amplia.

Además de la cámara, la caja también contiene un soporte de pared, tornillos, tornillos, fuente de alimentación y, por supuesto, algunos papeles para leer. Bosch utiliza un diseño similar y combina el blanco, el plateado y el negro, convirtiendo la cámara en una encantadora torrecita en la habitación de la casa. Con unas dimensiones de 70 x 70 x 125 mm, es relativamente compacta y no muy clara, lo que ciertamente no es un defecto para una cámara de seguridad. La competencia también ha logrado empaquetar el reloj en formas más pequeñas, pero ese es el caso aquí.

En la parte superior de la torre se encuentran las ópticas reales, que se pueden extender y almacenar si desea disfrutar de la privacidad. El botón de encendido/apagado también está presente. Se instala un detector de movimiento en la parte inferior, que desencadena las reacciones correspondientes dentro del dispositivo y también se puede utilizar para la automatización.

También hay un altavoz y un micrófono incorporados para que también pueda usar el dispositivo con la función de intercomunicador. Esto funciona de manera confiable, y la calidad del micrófono y el altavoz también es buena. Desde mi punto de vista, a Bosch tampoco se le puede dar ningún punto negativo en cuanto a la mano de obra, todo es perfecto.

Una vez que la cámara se lleva a la escena, se puede configurar. Bosch tiene una aplicación separada para esto, que es solo para cámaras y se puede vincular a la plataforma de hogar inteligente. Como es habitual en Bosch, se debe escanear un código QR de configuración, después de lo cual la cámara se conecta a la WLAN. Es importante tener en cuenta que no puede operar el dispositivo en una WLAN de 5 GHz.

La aplicación está claramente diseñada. Cuando comienza, ve una vista previa de la imagen de la cámara, que se actualiza con cierta regularidad. Al hacer clic en él, accederá a una vista más detallada de la cámara. Aquí tienes una vista de transmisión en vivo en el panorama general y un botón para controlar. Entre otras cosas, puede activar manualmente la alarma, iniciar la función de intercomunicación, encender/apagar la cámara, desactivar o activar la alarma automática, tomar una foto o desactivar las notificaciones por completo. A continuación se muestran los eventos detectados en la vista de línea de tiempo.

Desafortunadamente, solo se pueden guardar 100 videos cortos en la versión gratuita, que no pueden tener más de 15 segundos de duración y pueden tener un máximo de siete días. Bosch ofrece una suscripción Cloud + por 2,99 € al mes. Esto le permite actualizar a 400 clips. Entonces puede durar hasta 60 segundos y 30 días. En mi opinión, esto no es óptimo, hubiera preferido ver una tarjeta microSD aquí, que también puede almacenar datos localmente. Dependiendo del evento, más de 60 segundos ciertamente serían deseables.

La aplicación también tarda mucho en cargarse hasta que la transmisión o el evento se obtienen de la nube. Mirando la imagen Full HD, se debe decir que el video en sí se ve decente. Si las luces se colocan directamente opuestas a la cámara, que a veces parecen demasiado brillantes, notará que la cámara obviamente no puede manejarlas muy bien. Incluso en la oscuridad hay potencial.

Si tiene la cámara en uso, por supuesto, también puede regular cómo y cuándo se activan las alarmas o se le notifica. Por lo tanto, puede recordar todos los movimientos, personas u objetos reconocidos dentro de las zonas de movimiento o grabar clips. La sensibilidad también es ajustable.

Como comentábamos al principio, Bosch también ha puesto la opción de integrar la cámara en tu hogar inteligente. Para hacer esto, primero debe conectar el servicio de la cámara en la aplicación Bosch Smart Home y luego configurar la cámara por separado en todos los dispositivos. Luego hay un proceso de aprendizaje, mapear la sala y solo entonces tener una losa desde la cual transmitir. Es todo un poco tonto.

Lo que tampoco me pareció ideal fue el hecho de que no podía capturar una transmisión RTSP y enviarla a una estación de monitoreo de Synology, por ejemplo. Esto podría haberse resuelto de una manera mejor y más flexible.

Obtienes todo esto por poco menos de 250 euros. Una buena cantidad de dinero para características que realmente no te hacen destacar entre la multitud. Ejemplo: por el mismo dinero, obtengo seis eufy Solo IndoorCam C24 con una resolución de 2K (esta es nuestra prueba), una tarjeta microSD, HomeKit, transmisión RTSP y más. Y este es solo uno entre muchos competidores. No me malinterpreten: Bosch hace un buen trabajo aquí, pero es probable que tenga problemas con el precio indicado.

