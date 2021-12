Boss prueba a todos los empleados: uno de mí tiene corona y no está vacunado | regional

Elster (Sajonia-Anhalt) – Algunas personas le sonrieron a Maik Biedermann (53). El empresario canceló un pedido de una máquina en noviembre y puso su dinero en pruebas de la fuerza laboral de Corona. Una inversión sin la cual sus operaciones ahora se habrían detenido debido a la pandemia.

En AVD CNC Blechverarbeitung GmbH en Elster (distrito de Wittenberg), no solo se examinan las personas que no han sido vacunadas según lo prescrito, sino también los 35 empleados. A cargo de la empresa. Para evitar que alguien entre en contacto con la enfermedad solo para evitar la molesta adherencia a una prueba. Por lo tanto, nadie tiene que revelar su estado de vacunación.

Pero también porque Biedermann nunca creyó que solo las personas no vacunadas pudieran transmitir el virus. Los acontecimientos recientes en la empresa le dieron la razón. “Tenemos nuestro primer caso positivo. Un colega que fue vacunado dos veces”, dice Biedermann.

Antes de comenzar a trabajar, todos los empleados de Elster. Foto: Stephen Shellhorn

Esto no se puede observar en otras empresas. El emprendedor, que no encuentra que muchas de las reglas de Corona tengan sentido, sospecha: “El colega podría haber contagiado a otros, al final seguramente habrías culpado a los no vacunados”. O por qué solo se debe aislar al sujeto que se hizo la prueba y su madre, que también tiene el virus, pero el padre puede seguir trabajando ”.

La ministra de Salud, Petra Grimm-Paine (59, SPD) “agradece que los empresarios creen una red de pruebas cohesiva por su propia iniciativa”, pero señala que la regla para evaluar a las personas no vacunadas diariamente es la ley federal. “Según el conocimiento científico, las personas de refuerzo también pueden transmitir el virus”, dijo el ministro.

Por tanto, a diferencia de otros países, Sajonia-Anhalt no exime a nadie de la obligación de realizar pruebas con 2G +.