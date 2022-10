Medicina alternativa para el cáncer: puede ser peligrosa

a: Julián Guttmann

dividir, rasgar

La medicina moderna tiene muchas opciones para tratar el cáncer. Los métodos alternativos pueden tener un significado adicional, pero también causan mucho daño.

Cirugía, radiación y quimioterapia bis terapia de anticuerposAhora hay muchas opciones de tratamiento diferentes disponibles en la medicina del cáncer. Además de la medicina científicamente sólida/basada en la evidencia, también existen enfoques médicos alternativos y complementarios en el campo del tratamiento del cáncer. El Centro Alemán de Investigación del Cáncer (dkfz) define los diferentes enfoques de la siguiente manera:

los Medicina complementaria Se refiere a las prácticas no tradicionales utilizadas con la medicina tradicional. los medicina alternativa Se refiere a prácticas no tradicionales utilizadas en lugar de la medicina tradicional.

La medicina alternativa o complementaria contra el cáncer incluye terapias naturopáticas, homeopatía, Medicina Tradicional China (MTC)Medicina ayurvédica para suplementos nutricionales y medicamentos no aprobados en Alemania. Con respecto a los tratamientos médicos alternativos y complementarios para el cáncer, el DKFZ afirma: “Para la mayoría de estos métodos, no hay evidencia científica de que funcionen contra el cáncer. Sin embargo, no hay estudios convincentes en personas con cáncer”.

Según la compañía de seguros de salud DAK, el solo uso de la medicina alternativa para el cáncer tiene consecuencias trágicas en muchos casos. DAK cita un estudio estadounidense que cita a pacientes con cáncer que también usan medicina alternativa porque tienen un mayor riesgo de muerte en los primeros cinco años después de un diagnóstico de cáncer. La razón radica en el hecho de que los pacientes rechazarán los tratamientos médicos tradicionales recomendados por los médicos.

Varios suplementos nutricionales prometen efectos terapéuticos para el cáncer. Pero los pacientes deben tener cuidado: algunas preparaciones hacen más daño que bien. © Bassi / imagen

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud y el bienestar en el boletín de salud regular de nuestro socio Merkur.de.

Riesgos y oportunidades de la medicina complementaria en cáncer

En el peor de los casos, pueden ocurrir complicaciones potencialmente mortales si acude solo sin consejo médico. Por ejemplo, puede haber interacciones no deseadas entre los medicamentos contra el cáncer recetados por un médico y las preparaciones medicinales alternativas. Las reacciones alérgicas pueden poner estrés adicional en el cuerpo. El Centro Alemán de Investigación del Cáncer cita la jalea real, la jalea real, como ejemplo. Esto puede conducir fácilmente a reacciones alérgicas. Además, el Centro Alemán para la Investigación del Cáncer advierte contra los preparados no aprobados en Alemania, incluidos Laetrile o Ukrain. Se clasifica como una “droga de preocupación”.

exploración del cáncer

Sin embargo, también existen métodos médicos alternativos y complementarios que pueden ser beneficiosos para los pacientes con cáncer. De esta forma, incluso los tratamientos cuyos beneficios aún no están claros pueden aumentar el bienestar personal, Entonces el dkfz. Si este método no representa un riesgo para la salud e interacciones con él medicamentos contra el cancer O se excluyen otros medicamentos, nada está en contra del uso del método, como recomienda dkfz.

Reduzca el estrés de forma sostenible, con técnicas de relajación probadas Ver galería

¿Qué puede ayudar a los pacientes con cáncer?

Según DAK Se pueden considerar varios enfoques médicos alternativos/complementarios como un complemento útil para el tratamiento convencional del cáncer:

procedimientos de relajación : Aunque estos medicamentos no pueden mejorar ni reemplazar la eficacia del tratamiento convencional contra el cáncer, pueden reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, como las náuseas y la fatiga. También aumenta gracias a técnicas de relajación como Meditación O el entrenamiento autógeno como parte del cuidado posterior mejora el bienestar y la calidad de vida, continúa DAK.

: Aunque estos medicamentos no pueden mejorar ni reemplazar la eficacia del tratamiento convencional contra el cáncer, pueden reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, como las náuseas y la fatiga. También aumenta gracias a técnicas de relajación como Meditación O el entrenamiento autógeno como parte del cuidado posterior mejora el bienestar y la calidad de vida, continúa DAK. Preparados de plantas medicinales Siempre debe discutir la toma de medicamentos a base de hierbas con su médico. Pueden fortalecer o debilitar el efecto de los medicamentos tradicionales contra el cáncer y, por lo tanto, interrumpir el éxito del tratamiento. La hierba de San Juan puede hacer que los síntomas de la quimioterapia sean más tolerables, pero al mismo tiempo reduce la eficacia de un fármaco de quimioterapia, según la DAK. Se dice que los componentes activos del muérdago pueden aliviar las náuseas, los vómitos y el cansancio causados ​​por la quimioterapia. Sin embargo, el tratamiento con muérdago es controvertido en el contexto de ciertos tipos de cáncer: la leucemia, por ejemplo, puede verse exacerbada por él.

Siempre debe discutir la toma de medicamentos a base de hierbas con su médico. Pueden fortalecer o debilitar el efecto de los medicamentos tradicionales contra el cáncer y, por lo tanto, interrumpir el éxito del tratamiento. La hierba de San Juan puede hacer que los síntomas de la quimioterapia sean más tolerables, pero al mismo tiempo reduce la eficacia de un fármaco de quimioterapia, según la DAK. Se dice que los componentes activos del muérdago pueden aliviar las náuseas, los vómitos y el cansancio causados ​​por la quimioterapia. Sin embargo, el tratamiento con muérdago es controvertido en el contexto de ciertos tipos de cáncer: la leucemia, por ejemplo, puede verse exacerbada por él. DeportesLa actividad física fortalece el cuerpo y la psique y aumenta la confianza en el cuerpo. De esta manera, el deporte promueve una actitud positiva y nuevas ganas de vivir, lo que tiene un efecto positivo en el tratamiento del cáncer.

La información anterior solo pretende proporcionar información general sobre este tema. Según el tipo de cáncer y la condición física del paciente con cáncer, el tratamiento debe ser ajustado individualmente por el médico tratante. Su oncólogo puede brindarle más información sobre tratamientos de medicina complementaria o alternativa.