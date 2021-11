Por qué la deficiencia puede provocar canas

Cuando se trata de canas, las opiniones a menudo difieren mucho. Algunos están contentos con los hilos plateados, mientras que otros prefieren deshacerse de ellos muy rápidamente. Lo que sea que pienses: pelo canoso pertenece a El proceso de envejecimiento natural a mi. Tarde o temprano, cada uno de nosotros se vuelve gris. Algunos antes que otros. Y no son solo los genes o la edad los que juegan un papel. Debido a que una deficiencia de vitamina B12 en realidad puede acelerar el encanecimiento de su cabello, un estudio ha encontrado ahora.

Vitamina B12: por qué una deficiencia puede provocar canas

como parte de un estudio, publicado en el International Medical Journal of Trichology (IJT), examinado por expertos indios Causas del encanecimiento prematuro del cabello situación. Con un resultado sorprendente. Cuando pensamos en las canas, nos vienen a la mente la edad y los genes. Sin embargo, el estudio mostró que las personas con encanecimiento prematuro del cabello también tenían una deficiencia de vitamina B12.

Vitamina B12: funciones y efectos en el cuerpo

¿una sorpresa? apenas estudias. La vitamina B12 realiza muchas funciones importantes en el cuerpo. Por ejemplo, la vitamina participa en la síntesis de ADN, la división celular y la hematopoyesis. Además, la vitamina B12 también se utiliza para producir hormonas y neurotransmisores. Proteger los cordones nerviosos de la médula espinal y el cerebro. responsable. Por lo tanto, no debería haber una deficiencia de vitamina B12 bajo ninguna circunstancia. Esto puede tener un impacto negativo en su bienestar y salud de muchas formas.

Lea también: Los 3 mejores consejos para cuidar las canas >>

Deficiencia de vitamina B12: el síntoma más común

Si tiene una deficiencia de vitamina B12, entonces no solo puede preferir las canas, sino que la deficiencia también conduce a la aparición de síntomas como:

Perdida de cabello

mala memoria

lengua ardiente

estado de ánimo depresivo

agotamiento

agotamiento

pobre concentración

debilidad muscular

Sensación de hormigueo en brazos y piernas.

trastornos alérgicos

Dolor de cabeza

disminución del rendimiento

trastornos nerviosos

Vitamina B12: ¿Dónde se encuentra?

Para mejorar el equilibrio de la vitamina B12 y contrarrestar las canas, a menudo es suficiente modificar ligeramente la dieta. Porque la vitamina B12 se puede encontrar en muchos alimentos. Las mejores fuentes de vitamina B12 incluyen:

queso Brie

queso Camembert

Camarón

Quark bajo en grasas

Emmentaler

Hering

pollo

Chucrut

dueño

Carne

pescado al carbón

atún

caballa

edamar

Gránulos de queso crema

Para prevenir los síntomas de deficiencia en una dieta vegetariana, puede contrarrestar la deficiencia de vitamina B12 con suplementos nutricionales. Los productos botánicos se encuentran entre los más populares del mercado. Tabletas de vitamina B12 con ácido fólico von Natural Elements. alternativa También puede obtener vitamina B12 a través de productos alternativos fortificados.

Los síntomas de deficiencia pueden favorecer las canas

Una deficiencia de vitamina B12 no solo puede promover el encanecimiento prematuro del cabello. Si aún no ha llegado a la menopausia o todavía es relativamente joven y de repente nota la aparición de canas, también puede ser más extenso desnutrición detrás de ella. Por ejemplo, la biotina (vitamina B7) es conocida por su función protectora en relación con la piel y el cabello. La vitamina no solo hace que el cabello brille maravillosamente y previene las puntas abiertas, sino que también previene la inflamación en las raíces del cabello. Si hay una deficiencia, la caída del cabello es inevitable.

El ácido fólico, que también es una vitamina B, favorece la división de las células ciliadas del cuero cabelludo y asegura que vuelvan a crecer sanas y fuertes. Además de vitamina B5, zinc y cobre Contribuye eficazmente a la salud de tu cabello. Para contrarrestar el envejecimiento prematuro del cabello, debe comer alimentos saludables y nutritivos. En otoño e invierno también se recomienda utilizar Memoria de vitamina D con la ayuda de Tabletas de vitamina DAceite de hígado de bacalao, alimentos como arenque, salmón, caballa, huevos de gallina, ghee, hígado y varios tipos de carne. La deficiencia de vitamina D puede reducir la producción de melanina y así acelerar o promover el encanecimiento del cabello.

Video: Causas y causas de las canas.