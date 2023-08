Boxeo: La leyenda Renee Wheeler falleció después de una larga y grave enfermedad

Perdió su última batalla.

El ex campeón europeo de boxeo René Wheeler, de 69 años, falleció el martes hacia las 17.50 horas, tras una larga lucha contra una grave enfermedad.

Su esposa, María, de 70 años, lo confirmó a Bild: “Lo dejé ir y las últimas semanas fue muy difícil, gritaba, tenía dolor”.

Pforzheimer padecía demencia desde 2014 Boxer Murió en su apartamento, donde María lo había cuidado por última vez. Los dos son pareja desde hace 20 años.

Al final, Maria Brienne la cuidó con mucho cariño. Foto: Sascha Baumann/all4foto.de

Las últimas palabras de María a René

“De repente el mundo está en llamas y el momento es eterno”, escribió María en su página compartida de Instagram.

Y más: “Me inclino ante tu último viaje. De la mano y en mis brazos, me dejaste en paz hoy a las 5:50 pm. Me parte el corazón no escuchar más tu voz y reír y sentir tus manos”.

En su profundo dolor, la mujer de 70 años encuentra palabras cariñosas para conmemorar su gran amor. María: “Gracias por la hermosa vida y nuestro gran amor único. ¡Nadie puede reemplazarte, porque ya nadie puede ser como tú! Luchaste como un león pero desafortunadamente perdiste tu última batalla.

Los Wheeler ya habían planeado todo para el funeral. Según Maria Wheeler, seis ex boxeadores llevarán el féretro a la iglesia, mientras sonará “Time to Say Goodbye” de Andrea Bocelli. En el interior, el ataúd está forrado con ropa de cama Harley-Davidson, mientras que el exterior está decorado con una rosa roja, los guantes de boxeo originales de Wheeler y la bandera alemana.

La inminencia de la muerte de Wheeler se ha hecho evidente en los últimos días. Su esposa pidió a sus amigos que se despidieran. Wheeler finalmente dificultó la creación de la enfermedad. “Puedes acabar con el héroe todos los días”, dijo Maria Wheeler a BILD hace unos días. Últimamente, René sólo come “papilla de sémola con azúcar y canela” y “un poco de cacao”.

Sus grandes logros

René Weller fue uno de los boxeadores alemanes más exitosos. En categoría amateur fue nueve veces campeón de Alemania y subcampeón de Europa. Como profesional, también ganó el título del campeonato alemán y ganó dos veces el Campeonato Europeo de la Unión Europea de Boxeo (UER). Weller ha sido nombrado cinco veces Boxeador Alemán del Año.

Wheeler ganó el Campeonato de peso súper pluma de la IAAF de 1983 al derrotar al estadounidense James Ortega por nocaut en el primer asalto. Y un año después también se proclamó campeón de Europa. Sólo perdió el cinturón en su quinta defensa del título contra el eventual campeón de la OMB, Gert Bo Jacobsen. Fue la única pérdida de su carrera. Cuando se convirtió en profesional, el competidor olímpico de 1976 había peleado un total de 355 combates amateur, ganando 338 de ellos.

Renée Wheeler en 1983 Foto: Alianza de Imagen/dpa

Pero Wheeler también se hizo famoso por sus looks y atuendos extravagantes. En el ring vestía pantalones cortos brillantes con mensajes en voz alta, y en las fotos aparecía semidesnudo con cadenas de oro del tamaño de un dedo en una motocicleta. “René el Hermoso”: así llamaban a Wheeler en los medios.