Boxeo: ¡Tyson Fury se asusta en medio de la entrevista! | Deportes

Fury se encuentra con Chisora ​​en el Tottenham el 3 de diciembre…

La superestrella mundial Tyson Fury (34) no solo es conocida por subir al ring, sino también en el extranjero. Una entrevista con la estrella de YouTube True Geordie, de 35 años, ahora está causando revuelo.

¿Qué pasó?

El YouTuber True Geordie le preguntó al boxeador profesional británico en una entrevista de 17 minutos, a veces muy crítica, y trató de eliminar mucho al campeón mundial de boxeo.

Cuando la estrella de YouTube, cuyo verdadero nombre es Brian Davis, le preguntó a Fury sobre la próxima tercera pelea contra el británico Derek Chisora ​​(3 de diciembre en el Tottenham Hotspur Stadium), el fermento comenzó a hervir.

True Geordie preguntó: “¿Se trata del salario de Chisora ​​y de arreglar a un viejo amigo?”.

Fury respondió con enojo a eso. “No importa lo que usted (Davis, editor) diga o lo que la gente como usted quiera decir sobre Derek Chisora, él ha logrado en el boxeo y en la pelea más de una docena de hombres como usted podría haber logrado. Así que no voy a hacer que se siente aquí y subestimes a alguien que luchó contra los mejores luchadores de la época. Solo porque perdió algunas batallas. Es así. Pelearé con Kichora, y si no quieres verla, por favor no.. .”

El entrevistador trató de mantener la calma: “Creo que la gente está interesada en ti porque eres increíble y no lo niego. No estaba diciendo que no podía pelear, pero estoy diciendo que no debería tomar un mundo”. título con su puntaje actual”.

El multicampeón mundial estaba completamente horrorizado, soltando una diatriba tras otra y también declarando que ya no quería dar entrevistas al YouTuber.

“Lámeme las bolas, bebé”, dijo Fury con enojo, “pequeña casa de mierda. Halágame”.

Davis tomó la situación con calma y se rió a carcajadas hasta que Fury salió de la habitación en línea.

Que capricho de boxeador…