Brettspiel-News.de – Heroes of Might and Magic 3: El juego de mesa

Escrito por Hanja Schluth, fechado 31 de julio de 2022 .

estudio arconteque ya tiene varias diversiones de juegos de mesa para IP conocidas, como B. Masters of the Universe o Wolfenstein, llevó la diversión este año a un videojuego clásico. Kicksterpers: “Héroes de Poder y Magia 3: Backgammon.





De esto se trata el juego

Heroes of Might and Magic 3 se trata de Exploración, gestión de recursos y combate.. Archon Studio pone mucho esfuerzo en capturar la sensación de la plantilla.

mapa del mundo a través de placas hexagonales mostrado, que descubres gradualmente. Cada facción en el juego tiene su propia ubicación de inicio. ciudad. mediante niebla de la guerra Inicialmente no ves lo que está oculto al lado de la posición inicial. Es solo cuando comienzas a explorar que el mundo se revela. Sacas otra parte de la carta de la pila cuando llegas al borde de la carta actual. Partes del mapa pueden contener nuevas minas o lugares secretos que quieras explorar. Usted determina cómo se crean las piezas nuevas. De esta manera, no solo puede asegurarse de que los recursos importantes están con usted, sino que también puede evitar que otros avancen si les pone un terreno infranqueable frente a ellos.

Más adelante en el juego, se agregan piezas de cartas de mayor valor, lo que lleva a eventos que afectan el equilibrio entre ustedes dos.

Además de la exploración, esto es elevar a mismo nivel Los héroes y tu ejército son una parte importante de Heroes of Might and Magic 3: The Board Game. Ahí viene mecanismo de construcción de cubierta llevar. Tú eliges tu personaje inicial, que trae una alineación lista para jugar. Esto refleja los valores de ataque, defensa, conocimiento y poder mágico así como su habilidad especial. A medida que avanza el juego, tu colección crecerá y se fortalecerá con artefactos, hechizos y habilidades. El nivel de tu personaje determina cuántas cartas tienes con las que puedes jugar. Se distinguen diferentes niveles en las cartas, que proporcionan efectos más débiles y más fuertes y también dependen del nivel del personaje.

La campaña Heroes of Might and Magic 3: The Board Game está programada para lanzarse en noviembre. Si desea mantenerse informado, puede Aquí para el boletín Regístrate desde Archon Studio.

