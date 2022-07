Code Zero – Los policías están en peligro mortal | Emisión y fechas de emisión | julio/agosto 2022

Fuente: un cable

Mire el documental en la televisión y transmita: todos los horarios de transmisión En el documental británico “Code Zero – Police Officers in Danger”, las peligrosas operaciones de los agentes van acompañadas de una cámara. Tenemos fechas de transmisión del documental número uno de cable e información de transmisión para usted.

El documental Code Zero – Police Officers in Danger de Channel 5 acompaña a los policías británicos en sus misiones que amenazan sus vidas. Porque cuando “Code Zero” se transmite en Gran Bretaña, es una cuestión de vida o muerte. En Alemania, el programa se transmitirá en documentación de un solo cable mostrado.

Hemos creado una descripción general de las fechas de transmisión para usted. ¿Echas de menos el espectáculo? Entonces mira los episodios. gwen en la corriente

Código cero: los policías corren peligro de muerte

En resumen, está en juego la información más importante sobre el canal, el tiempo de transmisión, las fechas de transmisión y la disponibilidad de transmisiones para Code Zero: Police.

Code Zero: los policías están en peligro de muerte Documental en un cable

Código cero: los policías en riesgo de muerte pueden como transmisión Esta recibido

No se emitirán nuevos episodios en julio y agosto.

Tampoco se muestran repeticiones.

No hay episodios disponibles en la biblioteca.

Fechas de emisión de “Code Zero: Police Officers in Danger”

se puso en línea No hay nuevos episodios de Code Zero: Police Officers in Danger aireado Sin embargo, puedes ver las repeticiones en la televisión. En principio, suena en kabel eins doku, pero también te mostramos las fechas de transmisión de otras estaciones aquí.

Repetición escape sin esperanza En el 04.08.2022 Alrededor 20:15 hora En un pequeño pueblo tranquilo, el oficial de policía Mike Davey y su perro Baka se encuentran con un hombre armado con cuchillos. Apuñalarlos en sus mentes. 2022-08-04T20:15 2022-08-04 T21:00 https://www.netzwelt.de/tv-show/205513-code-zeropolizisten-lebenshazard-doku-tv-stream-sehen-sendetermine.html Documental en un cable Repetición Inspección de vehículos peligrosos En el 04.08.2022 Alrededor 21:00 hora Los oficiales Stewart y Martin arrestan a un hombre cuyo nivel de alcohol excedía el límite máximo mientras el automóvil estaba detenido. Después de que comienza el control consensuado, la situación se intensifica y el borracho se vuelve violento. 2022-08-04 T21:00 2022-08-04 T21: 50 https://www.netzwelt.de/tv-show/205513-code-zeropolizisten-lebenshazard-doku-tv-stream-sehen-sendetermine.html Documental en un cable Repetición escape sin esperanza En el 08/05/2022 Alrededor 04:05 hora En un pequeño pueblo tranquilo, el oficial de policía Mike Davey y su perro Baka se encuentran con un hombre armado con cuchillos. Apuñalarlos en sus mentes. 2022-08-05 mi 04:05 2022-08-05 mi 04:55 https://www.netzwelt.de/tv-show/205513-code-zeropolizisten-lebenshazard-doku-tv-stream-sehen-sendetermine.html Documental en un cable Más repeticiones en los próximos días Canal tiempo de transmisión consecuencia Documental en un cable 11/08/2022 20:15 Fiesta de navidad con consecuencias 2022-08-11T20:15 2022-08-11 T21:00 https://www.netzwelt.de/tv-show/205513-code-zeropolizisten-lebenshazard-doku-tv-stream-sehen-sendetermine.html Documental en un cable En Southampton, una noche tumultuosa termina con una violencia ciega. El oficial de policía Nicholas Tucker llega a la escena y quiere darle al sospechoso… Documental en un cable 11.08.2022 21:00 niños criminales 2022-08-11 T21:00 2022-08-11 T21: 50 https://www.netzwelt.de/tv-show/205513-code-zeropolizisten-lebenshazard-doku-tv-stream-sehen-sendetermine.html Documental en un cable Dos oficiales se encuentran con un grupo de jóvenes borrachos alborotadores en un estacionamiento. Cuando la policía arresta al travieso… Documental en un cable 12/08/2022 04:00 Fiesta de navidad con consecuencias 2022-08-12 V 04:00 2022-08-12 F04:40 https://www.netzwelt.de/tv-show/205513-code-zeropolizisten-lebenshazard-doku-tv-stream-sehen-sendetermine.html Documental en un cable En Southampton, una noche tumultuosa termina con una violencia ciega. El oficial de policía Nicholas Tucker llega a la escena y quiere darle al sospechoso…

A pesar de todos los cuidados, puede ocurrir que se nos haya pasado la fecha de emisión o que algo haya salido mal.

Zero Code: Avance/Spoilers de Policías en Peligro

¿Qué sigue para Code Zero: los policías están en peligro? Puedes leer sobre esto aquí en nuestra vista previa. Pero cuidado: alerta de spoiler. Si conocemos la información sobre los siguientes episodios de Code Zero: Police Officers in Danger, puedes verlos en la parte superior de nuestra lista de fechas de transmisión. proveedor como RTL + Y el gwen Ofrecen episodios de algunas series y programas en sus aplicaciones de TV en vivo unos días antes de la transmisión de TV. En este caso, podrás verlo con antelación exclusivamente online.

Así se ve Code Zero: Policías en peligro de muerte en vivo

La forma más fácil de recibir es a través de servicios de transmisión de televisión. Entonces no solo obtienes “Code Zero: Police Officers in Mortal Danger”, sino que obtienes uno completo Transmisión en vivo desde kabel eins doku Con todo el software – y legalmente.

Alternativamente, puede acceder a la estación a través de proveedores de IPTV. El cable Ein Doku, por ejemplo, se trata de magentaTV Y el ir horizonte Progreso. Sin embargo, tenga en cuenta que ambas ofertas están restringidas regionalmente. Puede obtener más información en nuestra página sobre kabel eins doku posibilidades de recepción. Allí también encontrará cómo puede recibir la estación a través de DVB-S2 o DVB-T2.

