Brigitte Bardot cumple 90 años: inventó las bailarinas, hizo del peinado colmena un culto y casi se convirtió en un éxito mundial

Gracias a Bardot, el bikini vuelve a estar de moda. Prohibida en Francia en 1949, apareció en traje de baño de dos piezas en el Festival de Cine de Cannes en 1953. Una oportunidad fotográfica agradecida para los fotógrafos. Ella también es responsable del triunfo de las bailarinas. En 1956, una empresa francesa le pidió que desarrollara un zapato de mujer similar a los que usaban las bailarinas. Muchas mujeres usan este look con pantalones capri y camisas a rayas. Junto con la estrella de cine Audrey Hepburn, Bardot tiene un aliado como destacado bailarín de ballet en Estados Unidos.

¿Cómo puedes ser sexy sin mostrar demasiado? Bardot también se ha dado cuenta de esto. Con un escote elegante que deja al descubierto los hombros, sin mostrar demasiado escote. Para su segundo matrimonio, le pidió al diseñador de moda Jacques Estrel que diseñara un vestido de novia a cuadros. Se ve tan hermoso que muchas mujeres jóvenes usarán cuadros a partir de ahora. Por supuesto que Bardot también es valiente. Como musa del diseñador de moda Paco Rabanne, se atreve a experimentar con looks transparentes. El impresionante vestido que lució en la gala “Nuit du Cinema” en diciembre de 1969 era completamente transparente.

Cuesta creer que ella no fuera hermosa en ese momento, como admitió más tarde. Quizás estaba abrumada por su vida como estrella. A los 18 años se casó con el director Roger Vadim y abortó un hijo. En su película conjunta “And Women Forever Tempt” (1956), Brigitte es retratada como una niña tentadora. Las atrevidas escenas hacen mundialmente famoso al joven de 23 años. Debido a que se enamoró de su compañero de cine Jean-Louis Trintignant, el matrimonio fracasó.

“Puedo decirles: he causado muchos escándalos en mi vida y esto es normal para mí”, dijo a los periodistas de ICON a quienes se les permitió visitarla en 2018. Ella, que nunca ha usado Botox ni ha tenido otras mejoras, revela lo que encuentra hermoso de sí misma estos días: “Amo mis pies y mis orejas. Mi cabello llega hasta mis caderas y puedo sentarme en él. Por eso los mencioné. Este peinado me cuesta un cuarto de hora todos los días”. La colmena permaneció en manos del ex ícono de la moda después de todos estos años turbulentos.