Britney Spears – el prometido de Sam revela planes navideños: los chicos ‘van a tener un bebé’

¡Navidad, San Valentín!

Britney Spears, de 40 años, quiere tomarse esas palabras en serio este año. Al menos eso es lo que dijo su prometido Sam Asgari. (27).

Ahora que la vida de Britney ya no está bajo el control de la tutela de su padre, la cantante tiene un gran deseo sobre todo: ¡quiere volver a ser madre!

Le hubiera encantado tener una niña del ex Kevin Federline después de sus hijos Sean Preston (16) y Jayden James (15).

Wissam está completamente involucrado. ¡Los papeles deberían romperse mucho, especialmente durante las vacaciones con mucho tiempo libre y un ambiente romántico!

Cuándo Reportero de TMZ Cuando se le preguntó a un entrenador personal con ambiciones de actuación sobre sus planes navideños y los de Britney cuando salía del gimnasio, respondió: “Hacer un bebé”.

Como estaba ahora, ella sacudió muy rápidamente la cabeza del reportero, y para estar seguro, prefirió preguntar de nuevo: “¿Estás planeando algo especial?” Sam responde de nuevo muy claramente: “Haz un niño. Mucho ‘hacer bebés'”.

En 2016, Sam conoció a Britney mientras filmaba un video de una fiesta de pijamas. Desde entonces, los dos han sido inseparables. Los apoya siempre que puede, personal y profesionalmente.

Aquí encontrarás contenido de Instagram Para interactuar o ver contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Los dos supuestamente querían tener un hijo juntos durante mucho tiempo. En la demanda de tutela, Britney testificó ante el tribunal que no había sido posible para ella un nuevo embarazo en todos estos años. No le permitieron que le quitaran el DIU, “porque no querían que tuviera más hijos”.

Ahora que Britney es libre de nuevo y finalmente puede definir su vida de nuevo, parece que está trabajando duro para hacer realidad su sueño. Ya a mediados de noviembre, escribió públicamente en Instagram: “Estoy pensando en tener otro bebé”. Ahora bien, estas ideas deben ir seguidas de la acción.

Y si todo va bien, Britney llevará su mejor regalo en sus brazos por Navidad el próximo año.