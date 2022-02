Buen orden: la participación de BASF sigue siendo roja: BASF planea un dividendo más alto después de miles de millones en ganancias – Wintershall DEA OPI se compromete | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

La compañía química más grande del mundo, BASF, está bajo una carga cada vez mayor debido al aumento de los precios de la energía. Después de un salto en ventas y ganancias en 2021, el grupo espera una caída en 2022. “Empezamos muy bien el año y en enero tuvimos buenos números más altos que el mismo mes del año pasado”, dijo el viernes el presidente de la compañía, Martin Brudermüller, cuando estaba lleno. Se presentaron cifras anuales. Después de una recuperación muy fuerte el año pasado, se espera que la economía global crezca moderadamente en 2022.

Sin embargo, el grupo DAX advirtió que las dudas sobre un mayor desarrollo siguen siendo altas. La trayectoria adicional de la epidemia de Corona podría afectar la demanda más de lo esperado, y las dificultades de suministro en las cadenas de valor globales continuarán durante un período más largo. Los precios más altos de la energía y la inflación más alta podrían erosionar el poder adquisitivo de los consumidores más de lo esperado.

“Implementaremos más aumentos de precios significativos en los próximos meses para trasladar costos significativamente mayores y mejorar nuestros márgenes aguas abajo una vez más”, dijo Brudermüller. Debido al aumento adicional en los precios del gas natural, los costos adicionales para los sitios europeos fueron de alrededor de 1.500 millones de euros durante el año en su conjunto, de los cuales 800 millones de euros fueron solo en el último trimestre.

Para 2022, la compañía espera que las ventas caigan a 74 a 77 mil millones de euros y el beneficio operativo a 6,6 a 7,2 mil millones de euros. BASF anticipa una disminución significativa en las ganancias de sus divisiones de productos químicos básicos y plásticos (materiales). El grupo también espera un poco más bajo en los segmentos orientados al cliente de soluciones industriales y tecnologías de superficie. Por otro lado, BASF quiere ganar significativamente más con sus productos de agricultura, nutrición y cuidado personal.

Chetan Odishi de JP Morgan escribe en una primera reacción a las cifras del grupo químico que un desarrollo comercial más débil de lo esperado para el grupo químico desalienta el estado de ánimo. En una temporada de informes marcada por sorpresas en su mayoría positivas, es poco probable que los inversores se lo tomen bien. Sin embargo, un buen comienzo del año en curso indica un cierto potencial alcista en el pronóstico.

En 2021, las ventas aumentaron interanualmente hasta los 78.600 millones de euros. A ello contribuyó significativamente el aumento de los precios de venta y de los volúmenes. Ajustado por efectos especiales, las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) se duplicaron con creces hasta los 7.800 millones de euros. Aquí la empresa también se benefició de las medidas de austeridad. El resultado neto fue un beneficio atribuido a los accionistas de 5.500 millones de euros. En el primer año de Corona, BASF registró una buena pérdida de 1.000 millones de euros debido a cancelaciones multimillonarias. El consejo de BASF quiere aumentar el dividendo en 10 céntimos hasta los 3,40 euros por acción. Los expertos esperaban la misma cantidad en promedio.

BASF planea más OPI para Wintershall DEA

BASF tiene la intención de continuar cotizando su mayor participación en Wintershall DEA. “Hemos tomado una decisión estratégica y creemos que una oferta de acciones es el camino correcto”, dijo el director financiero, Hans-Ulrich Engel, en una conferencia de prensa en línea el viernes. Por supuesto, debe adaptarse al entorno de mercado respectivo. Según un informe de prensa, la firma de inversión LetterOne del multimillonario ruso Mikhail Fridman, que posee la participación restante en la empresa, incluso quiere bloquear la transferencia por completo.

Una de las razones es el sentimiento del mercado hacia los activos en Rusia, donde la empresa produce algo de gas y petróleo. El Financial Times escribió recientemente que esto “probablemente conduciría a una evaluación que no refleja el potencial de la empresa”.

“Dada la gran importancia estratégica de la oferta pública inicial de BASF y de nuestras partes interesadas, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger nuestros derechos e intereses”, dijo Engel. Esto incluía recursos legales y el derecho a realizar una oferta pública inicial unilateral en 2023. Pero espera que BASF llegue a un acuerdo con los copropietarios sobre el asunto.

Originalmente, BASF había planeado su oferta pública inicial para la segunda mitad de 2020, pero desde entonces la pospuso varias veces. Wintershall DEA también participa en la financiación del controvertido gasoducto Nord Stream 2 y ha concedido a la empresa del proyecto un préstamo de 730 millones de euros. Dada la guerra de Ucrania, el futuro del gasoducto entre Rusia y Alemania es incierto.

Después de que el gobierno federal suspendiera el proceso de aprobación para operar el gasoducto ruso-alemán, Estados Unidos impuso sanciones al operador y sus principales directivos. Según la gasista rusa Gazprom, el gasoducto se completó en septiembre y tiene como objetivo transportar gas de Rusia a Alemania.

Engel dijo que lo que significan las sanciones estadounidenses para el futuro del oleoducto quedará claro en las próximas semanas y meses. Ninguna actividad operativa de Wintershall DEA se ve afectada actualmente por las sanciones. “Tampoco vemos que se sancione a Wintershall DEA”. El único vínculo con la sanción es el préstamo. Se espera que esta cantidad sea reembolsada.

Wintershall DEA surgió en 2019 de la fusión de Wintershall Holding GmbH y DEA AG. El grupo de petróleo y gas con sede en Kassel y Hamburgo emplea aproximadamente a 2500 personas en todo el mundo. BASF posee el 70 por ciento de Wintershall DEA. El resto es propiedad de LetterOne, un holding en el que el oligarca ruso Mikhail Fridman acumuló sus acciones de la DEA.

Presidente de BASF: Aún no es posible estimar el impacto de las sanciones en Rusia



Según el director de BASF, Martin Brudermüller, las sanciones impuestas a Rusia tras la guerra de Ucrania aún no pueden evaluarse. En cuanto a las sanciones internacionales relacionadas con el ataque ruso, el jefe de la empresa química dijo que sería “de mala educación evaluar cualquier efecto”. “En el primer día después de la invasión de Ucrania, no está del todo claro qué contienen realmente las sanciones”, dijo Brudermüller cuando se presentó el balance en Ludwigshafen el viernes.

“Estamos aturdidos por este ataque y estamos profundamente preocupados por futuros desarrollos”, dijo el director. No hace mucho tiempo, nadie pensaba que esto fuera posible. “Ayer se produjo el fin de la paz en Europa. Es un día amargo para todos nosotros”.

En BASF, el negocio en Rusia representó alrededor del 1 por ciento y en Ucrania el 0,2 por ciento de las ventas. Estos mercados no tendrán un “impacto significativo”. Sin embargo, los precios de la energía seguramente seguirán siendo más altos en el mediano plazo.

Así reacciona la acción de BASF

Los costos más altos y las provisiones de bonificación arruinaron el estado de ánimo entre los accionistas de BASF el viernes. En el último trimestre, la empresa química estuvo muy por debajo de las expectativas en términos de utilidad operativa. Después de que el precio de las acciones ya había caído un seis por ciento el día anterior como resultado del ataque ruso a Ucrania, cayó temporalmente a casi 58 euros por la mañana y más recientemente un 2,33 por ciento a 59,64 euros.



Con un beneficio operativo (EBIT) de 1200 millones de euros, BASF está un 9 por ciento por debajo de las expectativas del mercado, escribió el analista Chris Conehan del banco de inversión Jefferies en su primera reacción. El grupo se desempeñó deficientemente en el departamento de materiales, con EBIT por debajo de la estimación de consenso en más de un tercio. El experto identificó “altos costos fijos y provisiones de bonificación” como razones para esto. El margen EBIT cayó ocho puntos porcentuales.

“Esperamos presión sobre el precio de las acciones después de los resultados”, había pronosticado Konnehan antes de que abriera el mercado de valores. Los segmentos de Tecnologías de superficie y Nutrición y cuidado fueron más débiles que el segmento de Materiales. El primero va a la zaga de las expectativas del mercado en términos de beneficio operativo en unas tres cuartas partes y el segundo en unas dos terceras partes. Los costos más altos de las materias primas y la energía fija podrían haber erosionado la rentabilidad aquí.

Chetan Odishi de JPMorgan también declaró que claramente no se superaron las expectativas. Esto se debe en gran parte a un cambio en la asignación de pagos de bonificación. Ya no se incluyen en la sección “Otros”, sino que ahora se asignan a sectores individuales. “Esto no se tuvo completamente en cuenta en nuestras estimaciones ni en las estimaciones de consenso”, escribió el analista. Pero incluso en un negocio puramente operativo, los resultados son “realmente más débiles de lo esperado”.

El precio de BASF ahora amenaza con caer muy por debajo de los 57 € a finales de noviembre. Este será el nivel más bajo desde noviembre de 2020. A principios del año 2021/2022, el precio se ha recuperado con fuerza hasta los 69 euros. Pero el conflicto entre Rusia y Ucrania, que finalmente se intensificó, destruyó por completo esta recuperación en los últimos días.

