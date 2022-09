BUENOS AIRES: Se cambia comida por ropa: Inflación en Argentina es del 70 por ciento

Además

En Alemania, la tasa de inflación supera el siete por ciento y en Argentina es diez veces mayor. Muchos no pueden llegar a fin de mes y la sociedad está dividida.

Si quieres sobrevivir, tienes que levantarte temprano en la mañana. Como padre Damián e hijo Ricardo. Llevaban gruesos sombreros de lana y cálidas chaquetas de lana. “Hace frío en Buenos Aires en esta época del año”, dice Damien, en medio de un invierno sudamericano. “Y no me refiero sólo al clima”. Su familia es propietaria de una pequeña empresa de mudanzas, pero el negocio es deficiente. La inflación se mantiene firmemente en las garras de Argentina. Lo que los alemanes han aprendido en los últimos meses es la sombría vida cotidiana de la gente aquí. Han pasado años, muy malos, y cada vez más desastrosos. “Realmente solo vivimos de un día para otro”, dice Damian, cuyo apellido es incongruente. “Nos aseguramos de que los ingresos diarios cambien de inmediato. En las tiendas de comestibles, en las frutas”.