Bundesliga: 0: 1! Derby Zone Schalke 04 contra BVB en cinta en vivo | Deportes

45 minutos 19:19 Conclusión a medio plazo:

Dortmund gana 1-0 en el medio tiempo en la 100ª Bundesliga Revierderby en Schalke 04. El partido altamente táctico primero tuvo que sobrevivir a una larga fase de muestreo, donde los Royal Blues lograron mantener a sus oponentes tradicionales fuera de sus objetivos una y otra vez con una presión fuerte y agresiva. De lo contrario, sin embargo, los Gelsenkirchner solo estaban al acecho de los errores cometidos por los invitados. El plan estuvo a punto de funcionar cuando Zalazar Hummels recogió el balón y perdió una gran oportunidad de tomar la delantera en un mano a mano contra Meyer (25). Esta escena en particular fue una llamada de atención para el Borussia, que desde entonces ha encontrado brechas cada vez mayores y ha cerrado muchos tratos. La ventaja, que marcó Schlotterbeck con un tiro lejano desde la segunda línea (minuto 38), era el resultado lógico. Los anfitriones, en particular, deberían atacar más.

45 minutos 19:17 El final de la primera mitad

45 minutos 19:16 Tiempo de parada oficial (en minutos): 1

44 minutos 19:15 Y otra vez BVB: Malen toma a Wolf con una pala y luego corre tras él a gran velocidad. Recupera el balón en el área de penalti del Schalke, pero Yoshida bloquea un disparo raso con la derecha al ángulo más alejado, lo que impide que avance. Ferriman golpeó el estandarte, que Wolfe pateó con firmeza cerca de la portería.

41 minutos 19:12 El negro y el amarillo ahora se combinan con el azul real un tanto escandaloso. Mallen trae el cambio lateral a Bellingham, quien ingresa al área por la izquierda y luego tira con fuerza hacia la esquina corta. Una vez más el infeccioso salva por defensa de pie.

38 minutos 19:08 Demasiado para Borussia Dortmund, 0:1 por Nico Schlotterbeek



Las estaciones de paso están nuevamente bloqueadas, pero hay demasiado espacio en el medio, razón por la cual Schlotterbeck realiza un tiro seco desde 20 metros y marca un gol de 1-0. El drop no llega exactamente a la esquina derecha, pero la visión de Farman se ve oscurecida por este tiro escondido, por lo que el apoyo del Schalke, que ha sido muy fuerte hasta ahora, no parece muy contento con el gol. Si bien probablemente no pueda hacer mucho, el tiro no parecía indefendible de ninguna manera.

37 minutos 19:08 El Dortmund anotó otro gol, pero Ferrimann también se defendió rápidamente con un juego de pies sólido cuando Wolfe disparó bajo desde 12 metros justo dentro de la posición correcta. READ Augsburgo - Baviera | Duodécima ronda | Informe de coincidencia

36 minutos 19:07 Una y otra vez, Schalke 04 ha logrado quitarle el viento a las velas de BVB con una sólida presión. Es muy efectivo, pero a veces le quita ritmo al derby.

33 minutos 19:04 Marius Poulter acelera el ritmo por la banda izquierda, pero Mats Hummels despeja el balón con una entrada perfectamente sincronizada antes de que haya siquiera una pizca de peligro. Buena defensa.

30 minutos 19:01 ¡Buena oportunidad para el Dortmund! Con dos pases verticales, BVB ahora está detrás de la cadena. Mallen toma técnicamente el balón y rota entre Jens y Krall tras un pase de Bellingham. Luego el derechazo desde nueve metros le llega muy por el centro a Al-Marakib, que levanta los brazos y bloquea el arco.

28 minutos 18:59 Mallen centró desde la banda derecha hacia el centro y el intento de Jens de despejar el balón se convirtió en un rebote vicioso cuando el balón golpeó la esquina que Farman casi no pudo detener. De todos modos, no baja mucho, pero al final la pelota se le va por encima. El siguiente córner de Guerrero volvió a patear débilmente y no encontró servicio.

25 minutos 18:56 ¡Gran oportunidad Schalke! ¡Locura! ¡Este debería ser el 1:0 para S04! Schlotterbeck juega nervioso con Hummels y deja que Zalazar le robe el balón del pie. Zalazar solo puede correr hacia Meyer, quien está de pie por mucho tiempo. El jugador del Schalke finalmente tiene que sacar un córner desde la derecha desde los once metros de altura y rematar muy por encima del larguero.

24 minutos 18:55 El Dortmund recibe un tiro libre desde 24 metros después de que Kahn recibe una falta, pero el disparo con la zurda de Guerrero es detenido por Poulter con un cabezazo a la esquina. Guerrero también se adueña de este estandarte, pero su débil centro muere de hambre ante el primer poste en la defensa del Schalke.

21 minutos 18:53 Borussia retrocede un poco e intenta sacar al Schalke 04 de sus reservas. Sin embargo, los anfitriones actúan con mucha timidez con la estructura del juego y con un riesgo mínimo. En consecuencia, el juego sube y baja junto con los muchos cruces y reveses del lado del Schalke.

18 minutos 18:50 Hummels abre el juego con un potente pase profundo que llega perfectamente al camino de Guerrero. Sin embargo, el portugués falló desde los doce metros en posición derecha por una fuerte defensa de puños de Farman. READ Archer: "Absolutamente desastroso" - informa Gabriel Clemens tras la decepción

17 minutos 18:49 Mallen todavía puede meter el balón en el área de cinco metros desde la banda derecha en apuros, pero Haller no puede aguantar contra dos oponentes. Los mineros de posición incluso bloquean el tiro de esquina.

15 minutos 18:46 Ha pasado un cuarto de hora. Los Royal Blues aún no han puesto acentos ofensivos, pero son tan venenosos que literalmente presionan un cuchillo con fuerza entre los dientes. Es claramente difícil para BVB liberarse y mejorar su juego.

12 minutos 18:43 Bynoe-Gittens pasa a Bruner y luego lo atrapa desde la esquina izquierda del área. Sin embargo, Yoshida todavía se interpone y lo bloquea con un cabezazo a la esquina, que Wolfe acerca a la portería. Fährmann afirma con firmeza y, por lo tanto, inicia un contraataque, y Hummels luego evita un contraataque directo interviniendo contra Zalazar.

10 minutos 18:41 Puede llevarse el balón a su propia área penal, pero la acumulación de negras y amarillas sigue siendo muy estática. Dos centros bastan para que todo el equipo del Schalke vuelva a estar detrás del balón. Eventualmente, Ryerson intenta pasar el balón a media altura, que está fuera del alcance de Haller y termina en la portería.

8 minutos 18:40 La fase de muestreo aún continúa en Veltins Arena. Schalke está dificultando que sus archirrivales encuentren soluciones lúdicas con una presión intensa. El Royal Blues también aumenta efectivamente el centro. La posición es correcta.

5 minutos 18:36 El primer marcador del juego pertenece al BVB. En un área de penalti abarrotada del Schalke, Haller rechazó para Ryerson, que no tuvo tiro claro desde los once metros. El intento es en la esquina derecha y luego corre un buen metro más allá de la caja de Knappen. Zap S04.

4 minutos 18:35 Comienzo cauteloso en zona derby. Ambos equipos siguen siendo tácticos y miran con calma la formación táctica del oponente. Los invitados altamente defensivos, mientras tanto, han presionado notablemente últimamente.

1 minuto 18:31 El balón rueda en el Veltins Arena. Los anfitriones juegan de azul y blanco. Invitados en negro y amarillo. aquí estamos.

18:03 Por cierto, en este derbi se enfrentan las dos mejores defensas de la segunda mitad de la temporada. Borussia Dortmund encajó solo tres goles en seis partidos en la segunda mitad de la temporada. Por otro lado, el Schalke solo encajó un gol en seis partidos de liga. A modo de comparación: en la primera mitad de la temporada, Knaben todavía tenía la defensa más débil de toda la Bundesliga con 41 goles marcados. READ ¿Ayuda en caso de necesidad económica ?: Auge de las casas de empeño durante la crisis de Corona

17:57 Borussia Dortmund logró ganar sus primeros ocho partidos de la Bundesliga en un año calendario por primera vez en la historia del club. Con eso, el BVB había cerrado completamente la brecha con el Bayern de Múnich y solo estaba segundo al comienzo de la jornada debido a su peor diferencia de goles. Mientras tanto, los Rojos volvieron a alejarse después de su victoria por 5:3 sobre Augsburgo. Los negros y amarillos necesitan una victoria en el derbi, por lo que una novena victoria consecutiva para mantenerse cerca de los campeones récord alemanes.

17:50 Borussia Dortmund perdió el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante Chelsea 0-2 durante la semana. Edin Terzic hizo cuatro cambios tras la derrota en Stamford Bridge: Salih Ozkan y Niklas Sule (ambos en el banquillo), Julian Brandt (desgarro muscular) y Marco Reus (gripe) fueron sustituidos por Mats Hummels, Donyell Mallen, Julian Ryerson y Jimmy Benoy . – Jittens.

17:46 Mi camino ya estaba en el programa del Schalke el fin de semana pasado. Gelsenkirchen celebró una victoria a domicilio por 2-0 en Bochum. Thomas Reis cambió la alineación inicial solo en una posición en comparación con este juego: se prefiere a Mehmet-Kan Aydın sobre Eder Balanta (banco).

17:41 Schalke y Dortmund no solo son rivales acérrimos, sino que también son los únicos equipos que no han perdido un solo partido de liga en la segunda mitad de la temporada 2022/23. Mientras que el Dortmund lidera la segunda mitad de la tabla con seis victorias, el Schalke ocupa el séptimo lugar en la segunda mitad de la tabla con diez puntos de 18 puntos posibles (dos victorias, cuatro empates). Como resultado, los Reales no ocuparon el puesto 18 en la tabla de posiciones por primera vez desde la décima ronda.

17:35 Es el derbi del distrito número 100 que se juega como parte de la Bundesliga. BVB está invicto en cinco duelos con S04 (cuatro victorias, un empate) y no ha encajado un gol en ninguno de estos cinco derbis. En líneas generales, el Schalke 04 estuvo esperando otro gol ante los verdiamarillos durante 454 minutos de partido.