Bundesliga: ¿Quién retransmite 1. FC Köln – Werder Bremen en directo por televisión hoy? | Deportes

¡Comienza la segunda parte!

El sábado por la noche, el Werder Bremen visitó al 1. FC Köln en la Bundesliga. Con cielo (anuncio) ¡Tú vives allí! Salida en Colonia el sábado a las 18:30.

El entrenador del Bremen, Uli Werner, está de buen humor para la segunda mitad de la temporada: “La anticipación es grande. Es hora de comenzar de nuevo por el final”, dijo Werner antes del duelo contra el Colonia. Ve que su equipo está bien preparado. “En general, estoy satisfecho con cómo fue el descanso”.

Durante la semana, el técnico Steffen Baumgart se comprometió con el Colonia: el recién llegado Davy Selke no estará en el once inicial. “Davy no jugará desde el principio. Estará en el equipo y también vendrá”, dijo Baumgart el jueves.

En cambio, el entrenador planea un ataque con Steffen Tigges. Sin embargo, según Baumgart, Selke da una impresión bien preparada: “Quema”.

Cómo ver Colonia – Bremen en vivo por TV y transmisión

estación de televisión de pago cielo (Publicidad) El partido de la Bundesliga se transmitirá en vivo por televisión el sábado por la noche. Con salida en Colonia a las 6:30 p. m., Sky comenzará a transmitir a las 5:30 p. m. Wolf Voss comentará el partido. Con Sky Go o WOW también puedes seguir el partido Colonia vs Bremen en streaming en directo.

En su lugar, puede utilizar Cinta en vivo de BILD.de usar.