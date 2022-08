BVB firmó con Anthony Modeste. El transporte implica enormes riesgos. Suspensión.

Dortmund: quema el dinero, son buenos en BVB. Numerosos ejemplos del pasado reciente prueban esta afirmación: Emre Can, Julian Brandt, Nico Schulz o Thorgan Hazard, por nombrar solo cuatro jugadores del equipo actual de BVB. No solo costaron tarifas de transferencia exorbitantes, no, los caballeros también fueron bien pagados por su trabajo en Dortmund.

apellido Anthony “Tony” Mbo Agogo Modeste Chico 14 de abril de 1988 (34 años), Cannes, Francia Talla 1,87 metros equipo actual 1. FC Colonia

BVB ya no aprende más: ‘Money Eagle’ MODIST no vale la pena el dinero

Ahora, con Anthony Modest, otro jugador se une al BVB Borussia Dortmund Debes usarlo correctamente. El francés, un abuelo futbolero de 34 años, se muda del 1. FC Köln al BVB y se espera que gane un salario de seis millones de euros en el Dortmund durante los próximos doce meses. Momento. ¿por favor qué? ¿Seis millones? Si, lo lees correctamente.

Modeste, que sustituirá a Sebastian Haller en el BVB tras ser diagnosticado de un tumor testicular, no ha jugado ni Europa League ni Champions League. ¿Apariciones en la primera selección? cero. Los líderes del club esperan que el Dortmund gane títulos. Sí no, está claro.

El delantero del VPVB Anthony Modeste solo tiene una carrera para ‘ganar dinero’

Una vez más, el jugador promedio pudo retirar dinero del bolsillo suelto de BVB. Modest pudo haber recibido consejos de Emre Can, Julian Brandt, Nico Schulz o Thorgan Hazard. Los hombres deben ganar hasta ocho y medio, siete y cinco millones de euros al año en BVB. Es por eso que todavía se sientan cómodamente en el banquillo los fines de semana o, en el caso de Schulz, en las gradas. Dinero fácil – o millones.

Sí, juzgar a Modeste antes de vestir la camiseta de la liga no está en el buen estilo inglés, pero el propio Modest dijo una vez que no solo tenía una carrera “para ganar títulos, sino también para ganar dinero”. Nos disculpamos en este punto porque los tres millones y medio de euros que recibió por el 1. FC Köln la última vez no fueron suficientes.

Según los informes, Anthony Modeste se mudó a BVB por 5 millones de euros. En el Dortmund debería cobrar seis millones de euros. © Laci Perenyi / Imago, instalación fotográfica: RUHR24

El hecho de que Modesty es un “águila del dinero” egoísta ya apareció en el pasado. Dejó MODESTI 1. FC Köln por primera vez en 2017, para mudarse a China con gran fanfarria. En la tierra de las oportunidades ilimitadas, esto era China al menos en términos de estructura salarial, Modest ganó más de 11 millones de euros netos (!) por su compromiso de un año, informaron los medios. Además, se dice que han llegado recompensas de cinco millones y medio de euros. Santa María.

BVB le da a Anthony Modeste lo que quiere: mucho dinero

Después de un préstamo de un año, Modest regresó al 1. FC Köln para jugar de inmediato en otro club en el Lejano Oriente. Sin embargo, solo fue bien durante dos meses: Modest se encontró repentinamente sin club antes de que su jugador “fizz” fuera expulsado del club tres meses después.

Presente: Modeste marcó 20 goles contra el 1. FC Köln en la última temporada de la Europa League. Pero no tiene ganas de Europa con el “fizz”. Modeste ha dejado claro en las últimas semanas que quiere marcharse del Colonia si le convence una oferta. Ahora lo sabemos: por supuesto que se refería al salario ofrecido, y eso es evidente, pero hasta el final ningún club podría haberle ofrecido un salario que casi se duplicó, hasta que llegó el papel principal.

Anthony Modeste (izquierda) anotó el 1. FC Köln en la Europa League. Pero ahora juega en la Champions League. © Dennis Ewert / RHR-FOTO

Como en 2017, Modest ahora se defiende de la acusación de que dejó el 1. FC Köln por dinero, escribió en Instagram el lunes por la noche (8 de agosto). “Como muchos podrían pensar, no iría por el dinero”, afirmó. Quiere jugar en la Liga de Campeones y ha rechazado ofertas “grandes” de los estados del Golfo.

El BVB ficha a Anthony Modest en sustitución de delanteros de talla mundial como Dzeko, Cavani y Suárez

Tras la ausencia de Sebastian Haller, los agentes del jugador se enteraron de la necesidad de atacantes del BVB. El teléfono del nuevo director deportivo del BVB, Sebastian Keil, no debe quedarse quieto.

En lugar de los delanteros Edin Dzeko, Edinson Cavani o Luis Suárez, todos ellos delanteros de talla mundial, se ha convertido en Anthony Modeste. Al mudarse a Dortmund, se espera que BVB pague una tarifa de transferencia de cinco millones de euros, lo que sin duda es un riesgo.

El fichaje de Anthony Modeste por el Dortmund es un gran riesgo

Es un riesgo porque Modest solo ha marcado cinco goles en liga en las temporadas 2019-2021 20 veces en pretemporada. Es un riesgo porque Modest se lesionó hace más de 150 días en las últimas dos temporadas y, como saben, no se ha vuelto más joven.

Es un riesgo porque Modest no pudo o no se le permitió demostrar su valía al más alto nivel: no conoce la triple carga. Es un riesgo porque BVB eventualmente podría quedarse con un jugador completamente mal juzgado por la gerencia del club, que no le va bien en BVB pero aún así se llena los bolsillos.

También Emre Can, Julian Brandt, Nico Schulz y Thorgan Hazard, todos los cuales han hecho transferencias prometedoras al Borussia Dortmund, pero ahora se dice que dejarán el club más temprano que tarde. Simplemente ningún club quiere pagar sus sueldos…

Este comentario es la opinión del autor y no refleja necesariamente los puntos de vista de todo el equipo editorial.

Lista de reglas: © Laci Perenyi / Imago, fotomontaje: RUHR24