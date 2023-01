C&A está cerrando sucursales nuevamente. ¿Qué ubicaciones se ven afectadas?

de: Oliver Schmitz

En 2023, C&A tendrá que volver a cerrar sucursales. Varios lugares de Alemania también se vieron afectados. Detrás hay una gran reestructuración.

Colonia: con el auge de las compras en línea, las compras en las tiendas se están volviendo cada vez más inestables. Durante años, varias cadenas han tenido que cerrar filas de ubicaciones. También un gigante de la moda c & a Él no se salva. Después de 2022 ya 13 ubicaciones en Alemania están cerradasSeguir 2023 más cierres. La empresa lo confirmó cuando 24RHEIN le preguntó.

Cierre en C&A: Estas filiales alemanas cerrarán en 2023 – la lista

Agente C & A : Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel

: Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel C&A Rendsburg : Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rensburg

: Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rensburg C&A Elmshorn : Alter Markt 6, 25335 Elmshorn

: Alter Markt 6, 25335 Elmshorn Nota: A partir del 9 de enero de 2023; Todos los datos sin garantía

Parece que en 2023 afectará principalmente a los sitios de C&A en el norte de Alemania. “Los informes sobre los cierres en Kiel, Rendsburg y Elmshoorn son correctos. Como parte de los análisis regulares, C & A ha tomado la decisión de cerrar estas sucursales”, dice la portavoz Claudia Jung sobre 24RHEIN. Todas las sucursales mencionadas están ubicadas en Schleswig-Holstein.

La compañía no quiso dar razones exactas ni más detalles. “Comprenda que no divulgamos declaraciones de personal, información precisa o antecedentes sobre el cierre de tiendas”.

¿C&A planea cerrar sucursales en NRW?

Pero que pasa Norte de Rhine-Westphalia Y en particular los sitios de C & A Colonia o Düsseldorf? “Las sucursales de Colonia y Düsseldorf no se ven afectadas por los cierres o están planificadas actualmente”, explica Junge. Mientras tanto, C&A no ha comentado específicamente sobre otras afiliadas de NRW. Se ve similar en otros estados federales, porque son demasiado Las sucursales de C&A deben mantenerse en Göttingen y Duderstadtinformes hna.

C & A está cerrando y modernizando sucursales en toda Europa; otras cadenas están teniendo grandes problemas

Muchas sucursales de C & A en Alemania cerrarán en 2023. © Christian Boehmer / dpa

Además de algunos cierres, las actualizaciones también forman parte de la reestructuración a largo plazo de C&A. “En los últimos 18 meses, C&A ha actualizado más de 730 sucursales en toda Europa”, dijo a 24RHEIN la portavoz de la compañía, Claudia Young. A pesar de los cierres, la firma de moda seguirá invirtiendo en las tiendas restantes para “mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes”.

Entonces, parece que C&A no verá una gran ola de cierres en el futuro cercano. La situación es diferente con otras grandes empresas comerciales. incluso amenazar para cerrar más de 90 sucursales de Galeria Karstadt Kaufhof así como en Las sucursales de Primark o Goertz están actualmente cerradas. (Sistema operativo) Información justa e independiente sobre lo que está sucediendo en Colonia y New RW: aquí está nuestra información gratuita Boletín 24RHEIN participación en.