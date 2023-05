Cada vez más ataques cardíacos entre adultos jóvenes: los expertos del corazón explican por qué

24 vida enfermedades

La mayoría de las personas en Alemania mueren a causa de enfermedades cardiovasculares, como ataques al corazón, incluidos cada vez más jóvenes. El experto en corazón recomienda una serie de medidas preventivas.

En 2021, 340.619 personas fallecieron en Alemania a causa de enfermedades cardiovasculares. Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares son las causas más comunes de muerte, según muestran los datos de la Oficina Federal de Estadística. No solo se ven afectados los ancianos con enfermedades preexistentes. Cada vez más jóvenes también sufren enfermedades del corazón. Así lo demostró, entre otras cosas, un estudio realizado por investigadores estadounidenses y chinos. En septiembre de 2022, publicaron el resultado del estudio de que más personas entre las edades de 25 y 44 años habían muerto de un ataque al corazón desde el comienzo de la pandemia de Corona.

El riesgo de morir por un infarto aumentó hasta en un 34 por ciento para este grupo de edad en comparación con los años anteriores a la pandemia, Según investigadores dirigidos por Yee Hui Yeo del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

Pero incluso antes de la pandemia de Corona, quedó claro que las enfermedades cardíacas estaban afectando cada vez más a los jóvenes.

Infarto: aumenta el número de mujeres jóvenes afectadas

Un equipo de investigación dirigido por Sameer Arora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte pudo demostrar que el porcentaje general de pacientes jóvenes que son hospitalizados por un ataque al corazón está aumentando constantemente. En su estudio, los investigadores analizaron datos de 28,732 pacientes con ataques cardiacos entre 1995 y 2014. Los pacientes tenían entre 35 y 74 años de edad. En general, las admisiones de pacientes jóvenes con infarto han aumentado constantemente, del 27 % en 1995-1999 al 32 % en 2010-2014, observándose el mayor aumento en mujeres jóvenes. el estudio dice.

La obesidad y la falta de ejercicio aumentan el riesgo de enfermedades del corazón. © Eugenio Marongiu / Imago

Pero, ¿por qué cada vez más jóvenes sufren infartos? El cardiólogo Jim Liu del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio enumera varios factores. Según él, la presión arterial alta, el colesterol alto y el tabaquismo son las principales causas de muchas enfermedades del corazón. El experto en el corazón también guía los cambios de estilo de vida y los desarrollos sociales. En una entrevista con Business Insider sobre mí.

El Dr. Jim Liu cree que los siguientes factores de riesgo son la razón del aumento de los problemas cardíacos en los jóvenes:

obesidad

Demasiado alcohol

estilo de vida sedentario

La falta de ejercicio y una dieta poco saludable.

Falta de conciencia del riesgo de infartos (esto está relacionado con la falta de medidas preventivas)

Fumar (fumar vaporizadores y cigarrillos electrónicos ejerce la misma presión sobre el corazón que los cigarrillos normales, según el paramédico Liu)

consumo de drogas

mal dormir

Business Insider citó al Dr. Liu diciendo: “Debido a la pandemia, las personas pueden ser un poco menos activas y comer peor. Esto puede traducirse en un empeoramiento de la presión arterial, aumento de peso y problemas de salud a largo plazo, especialmente enfermedades cardiovasculares”. Una dieta para un corazón sano. Según Liu, cualquier persona que ya padezca una afección como la presión arterial alta no debe, bajo ninguna circunstancia, saltarse los controles de rutina con un médico.

