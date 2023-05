Aumento de los alquileres para los jubilados: un científico defiende su idea

Página principal un trabajo

El mundo es actualmente un enfoque controvertido. (imagen del icono) © Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild / dpa

Un científico de Ratisbona propone aumentar los alquileres antiguos para persuadir a los jubilados en particular de mudarse a apartamentos más pequeños. Esto causó un gran revuelo, pero él defendió su idea.

BERLÍN – La primera vez que Stephen Sebastian planteó la propuesta, no fue bien recibida. A pesar de las críticas y el fuerte rechazo a la idea en los círculos políticos, él se mantiene firme: para combatir la escasez de viviendas debe haber un cambio en el sistema, dice en una entrevista con el diario británico The Guardian. mundo. A los que viven en pisos demasiado grandes se les debería “motivar” a mudarse a pisos más pequeños para dejar sitio a las familias que buscan vivienda. el estimulo? Aumento de alquileres de apartamentos con contratos antiguos.

Economista: El Estado debería dejar de proteger las rentas bajas

Stephen Sebastian es profesor de economía en la Universidad de Regensburg y asesor del gobierno federal. Él dice que Alemania prácticamente no tiene escasez de viviendas, hay suficiente espacio para vivir para todos. Es solo una distribución incorrecta.

Pero el problema no es que las personas mayores necesariamente quieran vivir en sus grandes departamentos. En cambio, se sienten obligados a quedarse allí porque los alquileres en la zona han subido tanto que un apartamento más pequeño sería más caro. Muchos jubilados simplemente no pueden permitírselo. Así que se quedan en apartamentos muy grandes, mientras que las familias jóvenes no pueden encontrar un apartamento adecuado.

A Steven Sebastian le gustaría cambiar algo al respecto: en su opinión, no se debe permitir que los alquileres antiguos permanezcan tan bajos. Aquellos que tienen el dinero para quedarse en un apartamento grande deberían poder seguir haciéndolo. Pero él piensa que también debe costar algo. “No puede ser que el Estado haya estado protegiendo a las personas que han estado pagando alquileres bajos durante décadas, independientemente de si lo necesitan o no. Otros nunca pueden encontrar un apartamento asequible”, dice el economista mundial. en lugar de subsidiar a los inquilinos de alquileres bajos”.

La Asociación de Inquilinos propone: anclar legalmente el intercambio de pisos

De hecho, se ha observado una y otra vez en Alemania que las familias con niños en particular viven en apartamentos estrechos, mientras que muchos jubilados se alojan en apartamentos que son demasiado espaciosos. En enero, el Instituto de Economía Alemana (IW) de Colonia determinó en un estudio que alrededor del seis por ciento de los hogares en las grandes ciudades viven demasiado apretados, mientras que otro 6 por ciento vive en apartamentos que son demasiado grandes. En familias mayores de 70 años, el 9 por ciento vivía muy hospitalariamente. Así que IW también llegó a la conclusión de que un intercambio de apartamentos podría remediar la situación.

También hay otras voces que en general están de acuerdo con la propuesta del profesor de Ratisbona. Pero algunos tienen otras ideas sobre cómo organizar la redistribución de apartamentos. Matthias Gunter del Instituto Pestel, por ejemplo, sugiere que las personas que viven en apartamentos más grandes deberían pagar más impuestos.

La Asociación Alemana de Inquilinos se opone a los aumentos de alquiler de cualquier tipo, pero también ven potencial en los intercambios de viviendas. Por lo tanto, la Asociación de Inquilinos sugiere que los intercambios de apartamentos estén bien establecidos legalmente para que cualquier persona que quiera mudarse a un apartamento más pequeño tenga derecho a hacerlo, y por el mismo alquiler que ya está pagando. La bolsa de valores se puede financiar con fondos públicos, por lo que la idea.

Los políticos confían en la construcción de viviendas, lo que no está sucediendo actualmente.

Es muy cuestionable si la idea de los Regensburg Scholars alguna vez se implementará políticamente. Porque la propuesta no fue bien recibida en ningún partido; después de todo, los políticos saben lo desagradable que sería. Pero no hay ideas revolucionarias en la política sobre cómo resolver la escasez de viviendas en Alemania. En cambio, el enfoque siempre está en la construcción de viviendas, que actualmente atraviesa una profunda crisis.

En el Día de la Construcción de Casas de este año en Berlín, expertos de todos los ámbitos de la industria advirtieron sobre un estancamiento total en la construcción a menos que algo político cambie rápidamente. Los costos y los obstáculos ahora son tan altos que un nuevo edificio ya no es factible, a menos que construya para alquilar más tarde a precios exorbitantes.