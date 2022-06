Call of Duty: Mobile Season 6: Take to the Sky: A partir del 29 de junio, los jugadores tomarán los cielos

Quítate rápidamente la chaqueta de vuelo y prepárate para un adictivo juego de vuelo que incluye peleas de perros: ¡los aviones de combate escalan por primera vez! llamada del deber: móvil Temporada 6: Surca los cielos en Battle Royale: comienza el 30 de junio a las 2 p. m. CEST.

En la Temporada 6: Take to the Skies, los jugadores tienen la oportunidad de ganar 50 nuevos niveles de recompensa en el Pase de batalla con nuevo contenido gratuito y premium, que incluye Operador Sophia – Shadow, Wraith – Disruptor, nuevas armas como KSP 45, Weapon Blueprints, ¡Cards Connect, Magic, COD Points y más durante toda la temporada!

Abróchese el cinturón de seguridad, coloque el respaldo en posición vertical y pliegue la mesa en el asiento delantero. Estos son los aspectos más destacados de Call of Duty: Mobile – Season 6: Surca los cielos en Android e iOS:

Nuevo juego Battle Royale Dogfights: por primera vez en Battle Royale, los jugadores podrán surcar los cielos y luchar con otros en cazas Jackal con misiles y cañones.

Nuevo combate tierra-aire: los nuevos aviones no son la única forma de luchar en Battle Royale; Las nuevas armas antiaéreas ubicadas en todo el mapa brindan apoyo de artillería terrestre en la lucha contra los pilotos en el cielo.

Nuevo mapa: favela – favela vista por última vez en Call of Duty®: Fantasmas Fue visto ubicado en los barrios marginales de Río de Janeiro. Es un mapa de varios niveles y tiene altos edificios de francotiradores, callejones para luchar en espacios cerrados y un campo de fútbol abierto para batallas verdaderamente épicas.

Nuevo evento temático: JACKAL: Fueled Up: los jugadores ayudarán a Alias ​​proporcionando a Jackal combustible y mejoras a máxima velocidad. Además, completan tareas diarias para actualizar tokens y pueden jugar Battle Royale o multijugador para obtener combustible. Cuantas más actualizaciones y combustible acumule, más rápido llegará.

Los jugadores pueden esperar muchas actualizaciones y mejoras en el juego. llamada del deber: móvil Temporada 6: Rejoice in the Sky Plus nuevos desafíos de temporada, sorteos y más en la tienda en el lanzamiento y durante la nueva temporada.