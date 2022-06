Sony lanza nuevas ofertas de verano en PlayStation Store

Sony ha lanzado una nueva promoción en PlayStation Store llamada “Mid-Year Sale”. Parece que el equipo de marketing se está quedando sin ideas, pero al final no importa, siempre y cuando los juegos de PS4/PS5 vuelvan a ser degradados.

El juego incluye Tiny Tinas Wonderlands, Assassin’s Creed Valhalla Deluxe, FIFA 22, Sekiro: Shadows Die Twice, Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Modern Warfare, Deathloop, DayZ, Diablo 3: Eternal Collection y muchos otros juegos.

->

Hola Compara precios antes de comprar el juegoHay algunas películas populares que ya están disponibles como copias físicas a precios bajos (Tiny Tina’s Wonderlands está disponible en Amazon por tan solo 50€).

Resumen de las ofertas actuales Ya se puede encontrar en PlayStation Store.

¿Una nueva PlayStation? Sony anuncia la presentación del evento Actualmente hay varios anuncios de productos en Sony, y esta semana se habló de tres nuevos auriculares y dos monitores. Además, la semana pasada informamos sobre una posible consola profesional para PlayStation 5. Sony Showroom la próxima semana en ambos…22 junio 2022 Leer ahora →

⋆Si se realiza una compra a través de este enlace de afiliado, mobiFlip.de puede recibir una comisión. No hay costos adicionales para usted.

->