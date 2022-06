Summer Fest 2022: Geoff Keighley revela las estadísticas

El Summer Games Festival ha logrado establecer un nuevo récord de audiencia este año, anunció el organizador y presentador Jeff Kelly. La transmisión en vivo fue vista 27 millones de veces en todo el mundo, lo que corresponde a un aumento del ocho por ciento con respecto al año anterior.

Al parecer, no todos los espectadores duraron de principio a fin. Las sesiones simultáneas alcanzaron un máximo de 3,5 millones. Además de los canales oficiales, el programa también fue transmitido por más de 6000 participantes.

Duplica la conversación de Twitter

El Festival de Juegos de Verano también fue ampliamente discutido. Según el informe, la conversación en Twitter sobre el evento aumentó en un 100 por ciento en comparación con el año anterior. El uso del hashtag The Game Awards aumentó en un 69 por ciento.







El tercer evento principal del Summer Games Festival se llevó a cabo el 9 de junio de 2022 y contó con juegos icónicos como “Call of Duty Modern Warfare 2”, “Street Fighter 6”, “The Callisto Protocol”, “Gotham Knights” y “The Last of Us Parte 1”, que. Han surgido más ofertas de diferentes desarrolladores y editores hasta el 12 de junio de 2022.

Si bien se ha establecido el récord del Summer Game Fest, todavía queda un largo camino por recorrer antes de The Game Awards de Keighley. En diciembre de 2021, se registraron al menos 85 millones de espectadores o sesiones de transmisión.

Kelly reveló que el Festival de Juegos de Verano del próximo año se llevará a cabo tanto digitalmente como “en persona”. “Estoy encantado de anunciar que Summer Game Fest regresará en junio de 2023 como un evento digital y personal que unirá a la comunidad de jugadores”, dijo el presentador al final del programa de este año.

Además, el E3 regresará el próximo año, para lo cual el Festival de Juegos de Verano ha servido como alternativa en los últimos años.

En general, parece demasiado demacrado para las ferias comerciales clásicas. En el caso de Gamescom 2022 Otro peso pesado con Sony hoy Cancelación, que resta atractivo a la exposición. Activision y Nintendo tampoco están ahí.

Gracias por hacer de este nuestro mayor #SummerGameFest ¡Vea hasta ahora para ver y socializar en todo el mundo el 9 de junio! pic.twitter.com/0JpKNFBrlC -Jeff Kelly (@geoffkeighley) 22 junio 2022

