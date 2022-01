Call of Duty: Modern Warfare II: ¿Participan varios estudios y ya están en alfa?

En el pasado, ha habido una serie de rumores sobre una nueva versión de Call of Duty: Modern Warfare II. La nueva especulación ahora dice que una cantidad increíble de estudios de desarrolladores están involucrados en el proyecto, y eso ya está relativamente avanzado.

En 2019, se lanzó una nueva versión de . llamada del deber: guerra moderna Publicar y saber convencer. Desde entonces ha habido especulaciones de que otras partes de esta sub-franquicia podrían aparecer como una nueva versión y con respecto a Call of Duty: Modern Warfare II Esta especulación siguió cobrando impulso. A juzgar por las declaraciones de muchos expertos conocidos, se puede considerar que el título, que aún no se ha confirmado oficialmente, se lanzará este año, y parece que el trabajo en el tirador está progresando muy bien.

Se ha alimentado la especulación previa de que Activision Blizzard podría apuntar a una versión anterior de Call of Duty de este año que el período habitual de noviembre. Como informa ahora el conocido informante Tom Henderson, la nueva versión ya está en alfa temprana, por lo que ya está muy avanzada. En este sentido, no solo las cifras de ventas bastante débiles de Call of Duty: Vanguard pueden hablar de un lanzamiento anterior dentro de la serie, sino también del progreso de desarrollo que se ha realizado.

El hecho de que se diga que Call of Duty: Modern Warfare II está tan lejos también es genial porque, según Henderson, hay una gran cantidad de estudios de desarrolladores involucrados. Al menos se puede cuestionar si el mantra clásico “demasiados chefs estropean el caldo” se puede aplicar aquí. De todos modos, según los expertos, hay la friolera de 11 (!) Estudios involucrados. Pero detrás de escena, esta colaboración debería ser lo más fluida posible y realmente funcionar.

Henderson también afirma haber visto extractos iniciales del juego; Entonces, “Modern Warfare 2 se ve realmente bien en la etapa actual de desarrollo”. Por supuesto, lo mantendremos informado sobre los desarrollos posteriores de los rumores sobre el nuevo lanzamiento.