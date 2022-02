De Beat Saber a Just Dance: mantente en forma con estos juegos – digital

Con estos juegos, las calorías se queman de forma lúdica, por ejemplo, al bailar. Foto: fizkes / Shutterstock.com





¿Sentarse cómodamente y apostar? ¡aqui no! Estos juegos mejoran nuestro estado físico de una manera divertida.

Si desea comenzar la primavera con una gran figura, debe prestar atención a su dieta y hacer algo por su estado físico. Los videojuegos también pueden ayudar, como muestran los siguientes cinco juegos.

“Solo baila 2022”

Como sugiere el título, resulta “Solo baila 2022” Para PS4 y PS5 de Sony, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One y Google Stadia tienen que ver con bailar. Los jugadores mueven sus caderas solos o con amigos al ritmo de canciones como “Run the World (Girls)” de Beyoncé (40) o el éxito de Camila Cabello (24) “Don’t Go After”. En el modo “Sweat”, el juego muestra el tiempo que bailaste y una aproximación de las calorías quemadas.

la casa de sabre

En un juego de realidad virtual (VR) la casa de sabre Los jugadores también necesitan un sentido del ritmo para diferentes hardware VR en PC y PSVR. Intentan golpear los bloques que vuelan hacia ellos con un sable de luz digital al ritmo de la música. Esto puede convertirse rápidamente en un desafío y puede sentirse como un ejercicio, especialmente cuando se persiguen puntajes cada vez más altos.

Boxeo fitness 2: ritmo y ejercicio

Una vez más, los jugadores prestan atención al ritmo. Boxeo fitness 2: ritmo y ejercicio para el interruptor de Nintendo. Sin embargo, hacen ejercicios del mundo del boxeo para 23 canciones. No son necesarios conocimientos previos. El juego también es adecuado para principiantes que aún no conocen la diferencia entre un nocaut y un gran éxito.

“Aventura en forma de anillo”

“Aventura en forma de anillo” Porque el cambio también alerta a los jugadores. En una colorida aventura en un mundo de fantasía, se enfrentan a oponentes con diferentes ataques basados ​​en ejercicios físicos. Los controladores Joy-Con están unidos a un Ring-Con grande y una correa para la pierna, lo que incorpora los movimientos al juego.







“Pokémon Go”

El gran revuelo en torno al juego para smartphones “Pokémon Go” Es posible que haya salido hace años, pero muchos de ellos todavía están jugando un éxito del verano de 2016. Los juegos de realidad aumentada (AR) como este son justo lo que necesitan todos los que quieren tomárselo con calma y aún así hacer algo por su salud. Porque “Pokémon Go” envía a los jugadores al aire libre, donde pueden atrapar pequeños monstruos de bolsillo. Esto es definitivamente más divertido para algunas personas que simplemente salir a caminar.