en einem Großen Entwickler-Actualización zu Battlefield 2042 geht es zur Sache: EA y DICE verkünden die Pläne für die kommenden Monate und sogar bis Frühsommer 2023, wenn alles so kommt, wie nun verkündet.

Battlefield 2042: hoja de ruta de Die Grobe

Zuletzt machte Battlefield 2042 para todos los negativos Wertungen, schwindende Spielerzahlen und Gerüchte uber einen Umstieg auf Free2Play von sich reden – doch heute sprechen die Entwickler eine deutliche Sprache. Die Kurzform lautet: Alles kommt später, darunter auch die Season 1, aber man bleibt dran und möchte fehlende Features nachliefern. Entonces heißt es unter anderem, dass man sich der Probleme mit Battlefield 2042 bewusst sei und betont das “unbedingte Engagement des Teams, das Spiel auf die höchsten Standards zu Bringen, die die Reihe für uns alle ausmacht”. Man wolle “viel Herzblut in die Zukunft von Battlefield 2042 investieren”.

Konkret heißt das, dass die erste Saison auf den “Frühsommer” verschoben wird. Zuletzt war der März als Termin in der Gerüchteküche unterwegs und schon das wurde als spät wahrgenommen. Nun dürfte es eher Mai oder Juni werden. Bis dahin will DICE die Zeit nutzen, um nicht nur das grundsätzliche Gameplay zu verbessern, sondern auch die Inhalte für die erste Saison so abschließen, “dass alles unseren Qualitätsstandard entspricht”. Auch hier scheint es offenbar noch Nachholbedarf zu geben.

Battlefield 2042: März-Actualización y más

Das nächste Actualizar conexión einem offiziellen Tweet zufolge Anfang März erscheinen und sich um das Scoreboard kümmern. Künftige Updates kümmern sich dann um VOIP, Spielerprofile, einen klareren, kompakteren Trupp-Loop, ein überarbeitetes Ping-System und eine verbesserte Belohnungsschleife einbauen. Auch die Feuergefechte werden auf Basis des Feedbacks Verbesserungen erhalten. Portal bleibe weiter “ein integraler Bestandteil des Spiels”, und man wolle die Tools und Modi weiter ausbauen sowie den Erfahrungszuwachs anpassen. Ein eigenes Team soll die Spezialisten analysieren und sie verbessern.

Insgesamt will DICE schneller auf kritische Probleme im Spiel reagieren und uber Updates die Qualität verbessern. Es soll im Vorfeld bei wichtigen Änderungen auch öffentliche Feedback-Schleifen geben, um die Community besser zu integrieren. Entonces möchte man im Februar über das Gameplay auf den Karten sprechen, unter anderem über Aspekte wie Offenheit und mangelnde Deckung.















Battlefield 2042: ¿Quieres conectar la temporada 1?

Viele Spieler dürften auf die erste Season warten, vor allem die Vorbesteller, die den Jahr-1-Pass als Teil der Gold- und Ultimate-Edition erworben haben. Für sie heißt es, dass man sich in Geduld üben muss. EA y DICE verschieben den Start auf “Frühsommer”, was noch relativ unspezifisch ist. Auf jeden Fall wird es noch einige Monate dauern, vermutlich 2-3, bis endlich mehr nennenswerten Content in Spiel kommt.

Immerhin verspricht man, dass es nach dem Start der Saison 1 auch vier “Jahreszeiten”, vier neue Spezialisten sowie neue Schauplätze mit “komplett neuen Inhalten” geben wird. Zum Dank für die Geduld der Käufer der Gold- und Ultimate-Edition gibt es ein exklusives Bundle mit einem Spezialisten-Skin, Waffen- und Fahrzeug-Skins, einer Nahkampfwaffe und einer Spielerkarte – alles edenm zusamkomen

Wie finden Sie den Ausblick auf die Zukunft von Battlefield 2042 (jetzt kaufen 35,30€ )? Nutzen Sie die Kommentarfunktion und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Zum Kommentieren müssten Sie auf PCGH.de oder im Extreme-Forum eingeloggt sein. Sollten Sie noch keinen Account haben, könnten Sie uber eine Registrierung nachdenkendie viele Vorteile mit sich bringt.