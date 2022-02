Entrando en nuevos mundos: acciones de Microsoft: 70 mil millones de jugadores con la compra de Activision Blizzard | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

Por Klaus Schachinger, Euro el domingo

Microsoft, la empresa de software más grande del mundo, está pagando 95 dólares por acción, un total de 68.700 millones de dólares, para comprar Activision Blizzard, el segundo mayor desarrollador de videojuegos de Estados Unidos por valor de mercado. La compañía de Santa Mónica, California, es conocida mundialmente por sus juegos de gran éxito, como el juego de disparos en primera persona “Call of Duty”, el juego de rol de fantasía “World of Warcraft” y el popular rompecabezas “Candy Crush” para teléfonos inteligentes y tabletas. .

Excelente momento

Para Microsoft, el acuerdo multimillonario es el más grande en la historia del gigante tecnológico de Redmond, Washington. La prima del 45 por ciento sobre el precio de cierre de Activision Blizzard el 14 de enero de 2021 parece un precio orgulloso a primera vista. Sin embargo, la oferta es solo un 4 por ciento más alta que el valor bursátil del desarrollador del juego en el verano, antes de que California demandara al grupo en julio por discriminación sistemática contra las empleadas y agresión sexual. Cuando se hizo la oferta de Microsoft, la empresa había perdido más del 30 por ciento de su valor de mercado. Las graves denuncias reforzaron las protestas de los trabajadores.

La alta dirección está bajo presión. Desde entonces, 37 empleados han sido despedidos por las acusaciones y otros 44 han sido advertidos. Esto aún no ha convencido a los inversores y clientes importantes como Sony y Microsoft. Por lo tanto, es posible que Boss Bobby Kotick renuncie después de que se complete el trato. “Es imperativo que Activision Blizzard fortalezca su compromiso cultural. El éxito de esta adquisición depende de eso”, señaló Satya Nadella, presidente de Microsoft. Como informó Bloomberg, Microsoft envió un equipo del jefe de videojuegos Phil Spencer a Activision Blizzard desde el principio, también para indicar que el grupo estaba listo para hacer una oferta.

Sin embargo, los cursos no sufrieron daños únicamente por la cuestionable cultura corporativa de Activision. Además, la nueva versión del “Call of Duty” más vendido que se presentó en noviembre no ha sido tan bien recibida por los jugadores como las versiones anteriores. La decepción de los fanáticos de los juegos e inversores con los retrasos en los nuevos juegos debido a la pandemia ha afectado las expectativas de precios en la industria de los videojuegos en general.

El competidor Take-Two Interactive se ha aprovechado de la valoración relativamente barata del sector en este momento y adquirió Zynga, un desarrollador de juegos para teléfonos inteligentes y tabletas, hace dos semanas.

Sony bajo presión

Si los reguladores aprueban la adquisición de Activision, el desarrollador de la consola Xbox se convertirá en el nuevo número 3 en la industria de los videojuegos a nivel mundial después de Electronic Arts y Sony. Los analistas dicen que el grupo Playstation en Japón no puede permitirse una contraoferta. En la Bolsa de Valores de Tokio, el precio de las acciones de Sony cayó en dos dígitos, el más fuerte desde 2008. Los juegos y los juegos en red representan el 30 por ciento de las ventas totales de Sony.

Además de la oferta, el jefe de juegos de Microsoft, Spencer, afirmó que más de 25 millones de fanáticos de los juegos en todo el mundo ahora usan la suscripción en línea “Gaming Pass” de Microsoft y que el grupo ahora ofrece “tantos juegos de Activision Blizzard como sea posible” en el “Xbox”. Juego”. Pase “Servicios. y “PC Game Pass”. Algunos investigadores de mercado esperan que Microsoft ahora ofrezca películas populares de Activision como “Call of Duty” o “World of Warcraft”, incluso exclusivamente a los suscriptores de Game Pass. Sin embargo, esto sería un gran cambio. modelo para las preocupaciones de las autoridades Antimonopolio.Microsoft ya indicó que se trata de los usuarios de PlayStation y no cambiarán nada al respecto.

Juegos en la nube más metaverso

La integración del portafolio de Activision Blizzard en el juego en la nube de Microsoft refuerza la estrategia corporativa de Nadella. Con este enfoque, el exjefe de la división de nube utilizó el alcance global de Microsoft para el sistema operativo Windows de Microsoft en empresas y usuarios privados para establecer a la empresa en la nube como la número 2 innovadora y poderosa después de Amazon.

Cuando se trata de juegos, Microsoft tiene que asegurarse el puesto número uno en la nube con su suite Activision. El objetivo de Nadella en los mundos digitales es crear comunidades. Característica especial: si los usuarios están equipados con avatares con personajes virtuales que controlan en mundos digitales como los personajes de los juegos de computadora, entonces las comunidades también deben operar en el emocionante metaverso actual.

“Una plataforma central no es nuestra idea del Metaverso”, dice Nadella. Es por eso que Microsoft admite “muchas plataformas y ecosistemas para crear contenido y aplicaciones”. Las herramientas comunes para esto son proporcionadas, por ejemplo, por GitHub, el servicio de administración de versiones basado en la web para proyectos de desarrollo de software que Microsoft adquirió en 2018. Como núcleo de comunidades en el mundo corporativo, Microsoft posee la red profesional de LinkedIn.

Jefe de departamento bien conectado

El desarrollo del mundo de los juegos de Microsoft para la nube y Metaverse está encabezado por el jefe de departamento Phil Spencer, quien está bien conectado en la industria. La compra de Minecraft en 2015 fue un éxito porque Spencer conoce bien a su desarrollador principal, Marcus Persson. Spencer negoció personalmente la compra del desarrollador de juegos Zenimax por 7500 millones de dólares hace dos años con el cofundador Robert A. Altman. Zenimax es propietario del famoso desarrollador de juegos Bethesda Softworks. El próximo gran desafío de Spencer es la integración de Activision.

oportunidad: La estrategia de Microsoft para la nube y el metaverso es prometedora. Los inversores deberían aprovechar la caída del precio para empezar.

