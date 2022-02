PS5 kaufen: Ticker am 02.02. – Diese Händler könnten heute endlich verkaufen

VonNoah Struthoff Schliessen

Die Jagd nach der PS5 geht auch 2022 weiter und Anfang Februar könnten die nächsten Händler die Konsole verkaufen. Así que Stehen muere tripa Chancen.

Actualizar desde 02.02.2022, 08:35 Uhr: Einer neuer Ticker-Tag ist gestartet! Heute scheint die Situation unverändert zu sein. Viele Shops könnte wieder verkaufen, doch es gibt keine Hinweise auf einen konkreten Drop. Besonders heiß bleibt es bei OTTO und Baur, doch mittlerweile werden auch wieder MediaMarkt, Saturn und Amazon als mögliche Nachschub-Lieferanten genannt. Müller darf man ebenfalls nicht vergessen, denn auch hier gibt es Gerüchte um baldigen Nachschub.

Viele Neuigkeiten gibt es aber noch nicht und erstmal heißt es abwarten und Tee trinken. Vor allem der Vormittag könnte heute interessant werden. Wir behalten für euch ein Auge auf die aktuelle Lage und sagen schnellstmöglich Bescheid, falls es Neuigkeiten gibt.

Nombre der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Entretenimiento interactivo de Sony (SIE) Escribe Stationäre Spielkonsole Generacion 09. Generación de consolas Speichermedio Blu Ray, SSD Liberar 19. noviembre 2020

PS5 kaufen: OTTO wird immer heißer – Wann kommt endlich der Nachschub?

Actualizar desde el 01.02.2022, 16:30 Uhr: Während alle Welt noch nach einer PS5 sucht, schraubt Sony schon an der nächsten Hardware. Con PSVR 2 hasta ahora, Realidad Virtual en la PS5 se puede ver. Nun scheint bereits der erste Exklusivtitel für PSVR 2 geleakt – entwickelt von einer echten Gaming-Legende.

Actualización de 01.02.2022, 15:30 Uhr: Auch heute scheint sich nichts mehr an der PS5-Front zu tun. Die Drops werden wohl auf die kommenden Tage verlegt. Allerdings könnt ihr schon jetzt ordentlich shoppen gehen. Bei OTTO gibt es momentan zahlreiche Deals rund um die PS5 und andere Konsolen, die sich lohnen: 28 starke Angebote, die ihr bei OTTO rund um Gaming und die PS5 kaufen könnt

Actualizar desde 01.02.2022, 09:40 Uhr: Alle Fans der PS5 und anderer Sony-Konsolen können sich jetzt freuen. Discord ist nun auf der PlayStation verfügbar und erleichtert das Interagieren mit Freunden. Hier gibt es alle Detalles: Discord ist jetzt auf PlayStation – So richtet ihr es ein und linkt eure Accounts

Actualizar desde 01.02.2022, 09:05 Uhr: Richtig heiße News von Sony gab es aber schon gestern Abend – allerdings nicht zur PS5. Das Unternehmen kaufte das Entwicklerstudio Bungie, fue unter anderem für Destiny 2 verantwortlich ist, für mehrere Milliarden Dollar. Alle Infos zum Deal gibt es hier: Sony kauft Bungie für 3,6 Milliarden – Nächster Mega-Deal in der Gaming-Branche

Actualización de 01.02.2022, 08:40 Uhr: Die Woche startete enttäuschend, denn keine PS5 wurde am Montag verkauft. Nun ist auch der neue Monat gestartet und die Karten sind neu gemischt. Weiterhin bleiben aber OTTO und Baur heiß. Bei OTTO dürfte es aber erst am Donnerstag so weit sein, da an diesem Wochentag normalerweise Drops bei OTTO stattfinden. Baur bisagragen könnte schon früher Nachschub bringen.

Fokussiert euch aber nicht zu sehr auf die beiden Shops, denn es gibt noch zahlreiche weitere Anbieter, die Konsolen verkaufen könnten. Müller und Expert werden dabei immer wieder genannt. Allerdings könnten auch MediaMarkt, Saturn und Amazon zum neuen Monat wieder loslegen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Actualización del 31.01.2022, 08:45 Uhr: Neue Woche, neues Konsolen-Glück? In dieser Woche könnten einige Anbieter endlich wieder die PS5 verkaufen. Besonders interessant ist weiterhin OTTO. Am Sonntag gab es bei der Tochter-Firma Baur erneut einen Fehlalarm. Es könnte hier also erneut ein Zeichen sein, dass OTTO und auch Baur einen Verkauf planen. Hier gibt es Detalles dazu:

PS5 kaufen bei OTTO: Dieser Hinweis mach Hoffnung auf Nachschub

PS5 kaufen bei Baur: Steht bald ein Konsolen-Verkauf an?

Actualización desde el 30.01.2022, 17:00 Uhr: Falls ihr schon zu den Glücklichen gehört, die eine PS5 besitzen oder falls ihr schon auf der Suche nach passenden Spielen seid, dann ist Amazon momentan eine gute Anlaufstelle. Die besten Deals bei Amazon gibt es hier: 18 Spiele für die PS5 bei Amazon, die jetzt krass reduziert sind

Fecha de fusión original del 30.01.2022: Hamburgo – Wer im Februar 2022 eine PS5 von Sony kaufen möchte, der braucht weiterhin viel Glück und Schnelligkeit beim Kauf. Die Drops sin innerhalb weniger Minuten ausverkauft und manche Händler bieten monatelang keine neuen Konsolen an. Selbst die großen Player, wie etwa MediaMarkt oder Amazon, haben teilweise wochenlang keinen neuen PS5-Nachschub. Doch wo sieht es momentan am besten aus und welche Händler könnten Nachschub bringen? Wir geben den Überblick.

PS5 kaufen: Konsolen-Lage im Januar war angespannt – Wie gehts im Februar weiter?

So lief der Konsolen-Verkauf im Januar 2022: Der Januar brachte überraschend viele Konsolen auf den Markt. Die großen Händler rund um MediaMarkt, Saturn und Amazon haben allesamt Nachschub verkauft. Dazu kamen kleinere Anbieter, wie etwa Medimax oder Conrad. Im Februar kann sich das alles aber wiederholen. Normalerweise bringen die meisten Shops einmal pro Monat neue Konsolen auf den Markt.

Wo könnte es als nächstes Nachschub geben? Ein ganz heißer Kandidat ist OTTO. Hier gab es im Januar nämlich keinen Nachschub, was ziemlich ungewöhnlich ist. Ein Drop Anfang Februar wäre también realista. Ansonsten haben MediaMarkt und Saturn gezeigt, dass sie jeden Monat neue PS5 verkaufen. Das dürfte im Februar ebenfalls der Fall sein. Vielleicht ist auch hier ein Drop früh im Monat möglich. Hier gibt es die detaillierte Händler-Übersicht:

Die aktuelle Lage zu neuen PS5-Konsolen der beliebtesten Händler

PS5-Lage bei MediaMarkt y Saturn –> Letzter PS5-Drop am 20.01.2021: Mittelhohe Chancen auf Nachschub bei MediaMarkt und Mittelhohe Chancen auf Nachschub der PlayStation 5 bei Saturn

PS5-Lage en Amazon –> Letzter PS5-Drop am 19.01.2021: Mittelhohe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei OTTO –> Letzter PS5-Drop am 17.12.2021: Hohe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Expert –> Letzter PS5-Drop am 05.01.2022 (im Laden): Hohe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Müller –> Letzter PS5-Drop am 21.12.2021: Mittelhohe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei PlayStation Direct –> Letzter PS5-Drop am 24.01.2022: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei alternativo –> Letzter großer PS5-Drop am 19.01.2021: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Euronics –> Letzter PS5-Drop am 29.12.2021: Hohe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei MediMax –> Letzter PS5-Drop am 12.01.2021: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei GameStop –> PS5-Konsolen werden nur im Laden verkauft

PS5-Lage bei ComputerUniverse –> Letzter PS5-Drop am 04.01.2022: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Cyberport –> Letzter PS5-Drop am 17.08.2021: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei MyToys –> Letzter PS5-Drop am 13.12.2021: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Smyths Toys –> Letzter PS5-Drop am 27.10.2021: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Spielegrotte –> Letzter PS5-Drop am 13.12.2021: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Conrad –> Letzter PS5-Drop am 14.01.2022 im Laden: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Real –> Letzter PS5-Drop am 04.12.2021 im Laden: Mittlere Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5-Lage bei Coolblue –> Noch kein Verkauf: Geringe Chancen auf Konsolen-Nachschub

PS5 kaufen: Expert verkauft neue Konsolen – Nachschub wohl bei Amazon, Saturn & Co. © Sony/Amazon/MediaMarkt/GameStop/Saturno/Müller/Expert

PS5 kaufen: Nachschub-Dürre en 2022 – Wann beruhigt sich endlich die Lage?

Wann könnte es die PS5 dauerhaft zu kaufen geben? Die großen Chip-Hersteller, die auch für die PS5 relevante sind, geben für dieses Jahr düstere Aussichten. Der Markt scheint sich noch nicht zu beruhigen. Ihr könnt también damit rechnen, dass zumindest im ersten Halbjahr weiterhin zu wenig Konsolen verfügbar sind. Im zweiten Halbjahr könnte es sich etwas ändern und möglicherweise haben dann schon viele Interessent*innen ihre PS5 erhalten.

Falls ihr schon jetzt garantiert eine PS5 kaufen möchtet, gibt es dafür Drittanbieter. Sie verlangen aber etwa 150 bis 200 Euro mehr, damit ihr die PS5 stressfrei erhalten könnt. Wenn es euch das wert ist, dann könnt ihr hier die Infos dazu finden: PS5 sofort bestellen – Konsole ohne Wartezeit abstauben

Rubriklistenbild: © Sony/Amazon/MediaMarkt/GameStop/Saturn/Müller/Expert