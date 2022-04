Sony busca gestor para PC, y quiere reforzar su presencia en PC

¿Son tiempos dorados los que esperan a los fanáticos de los juegos de computadora? Si tuviéramos que juzgar un nuevo trabajo en Sony, nuestra respuesta tendría que ser un rotundo sí. Debido a que la compañía está buscando actualmente al llamado Gerente de PC que se encargará de las ventas globales y las futuras asociaciones en el segmento de PC. Por lo tanto, otros puertos de juegos exclusivos de Playstation como God of War o Horizon deberían ser tan buenos como están garantizados.

PC como oportunidad para competir con Microsoft

Sony describe el trabajo de un administrador de computadoras en la publicación de trabajo como:

“El candidato seleccionado será responsable de las actividades comerciales y estratégicas dentro de los canales de ventas globales y el crecimiento óptimo de las ventas de PC. […] Cuidado [sowie] Identificar futuros sectores y alianzas para el crecimiento empresarial.“

Entonces, está claro que Sony quiere fortalecer su posición en el mercado de juegos de PC. Por lo tanto, los fanáticos ya esperan que Sony considere el lanzamiento simultáneo de juegos de Playstation en PC a la luz de la competencia cada vez más fuerte de Microsoft. En el pasado, Sony lanzó títulos individuales como God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone y Death Stranding como puertos de PC en algún momento después del lanzamiento de Playstation.

El hecho de que estos puertos fueran tan bien recibidos por la comunidad de PC y se convirtieran en un éxito de ventas debería ser un incentivo suficiente para que Sony considere la PC como una plataforma valiosa para sus títulos exclusivos. Dado el estado aún desafiante del suministro de consolas PS5, un lanzamiento paralelo de títulos de PS en PC también podría garantizar ventas mucho mayores de juegos nuevos.

fuente: eurogamer