Cambio climático: qué están haciendo los agricultores para combatir la sequía

La sequía y la sequía también han provocado malas cosechas en Alemania en los últimos años. ¿De qué manera la agricultura debe hacer frente a la sequía en los campos?

Repollo, brócoli, lechuga, hinojo y perejil crecen en los campos de Martin Steig en Vorderpfalz. El agricultor de hortalizas posee 15 grifos en 50 hectáreas de tierra, y hay pequeñas tuberías por todas partes en los campos conectadas al suministro de agua. “Las verduras no funcionan sin riego artificial”, dice Steig.

Falta de crecimiento sin riego artificial.

Actualmente riega sus campos una vez por semana a 15-20 litros por metro cuadrado, y mucho más en los meses secos de verano. “De lo contrario, tendría plantas atrofiadas, en toda la gama, el comercio no me compraría esas verduras, porque no serían comercializables”. El agua que usa Martin Steig para regar sus verduras no es agua subterránea, sino que proviene de un brazo del viejo Rin cerca de Speyer.

El agricultor de Mutterstadt es miembro de la “Asociación para el riego de agua y suelo Vorderpfalz”. Tiene su propio sistema de riego con estaciones de bombeo y una gran red de tuberías. Cada año, millones de metros cúbicos de agua se envían desde el antiguo brazo del Rin a los campos de hortalizas de Vorderpfalz. Unos 525 agricultores obtienen agua para sus campos de esta manera. “Nuestro sistema de riego es único en Europa a esta escala. Permitimos a los agricultores de nuestra zona regar sus campos de manera óptima y operar de una manera que protege las aguas subterráneas, ya que obtenemos el agua del antiguo brazo del Rin cerca de Speyer”, dice Christine Gerzech, portavoz de la Asociación de Irrigación.

¿La empresa como parte del problema?

Hans-Jürgen Hahn de la Universidad de Koblenz-Landau investiga las interacciones entre las aguas superficiales y subterráneas. El mundo reconoce la sequía como un problema para la agricultura, pero a sus ojos, la agricultura misma también es parte del problema. Para un ecologista de acuíferos, la agricultura como producto alimentario depende claramente del agua en años de sequía, pero aboga por un uso más económico de los escasos recursos hídricos y una agricultura más sostenible.

El hecho de que los agricultores de Vorderpfalz utilicen agua del antiguo brazo del Rin y no extraigan agua subterránea es bueno porque protege el nivel freático y no lo baja más. “Pero el riego artificial no puede ser una panacea. Y una retirada ilimitada del Rin sin consecuencias para el medio ambiente no es posible”.

Hahn también critica las consecuencias de la agricultura intensiva, posible gracias al riego del Vorderpfalz. “El agua subterránea está contaminada debido a la gran cantidad de cultivos y la fuerte fertilización. El contenido de nitrato del agua subterránea es significativamente mayor en Vorderpfalz que en otras áreas”. Esto es exactamente lo que critica la organización de conservación de la naturaleza BUND Vorderpfalz.

Reverdecer todo el año

Más pequeño que las papas y menor rendimiento que otros cultivos – Como muchos agricultores, el agricultor orgánico Armin Metzler también ha sentido los efectos de la sequía en sus campos en los últimos años. Sin embargo, confiar principalmente en el riego artificial es un enfoque equivocado para el agricultor de Rheinhessen. “En primer lugar, no todos los agricultores tienen suficiente agua y, en segundo lugar, esto no resuelve el problema fundamental de la sequía y el cambio climático”.

Meitzler es muy consciente de esto, especialmente cuando se cultivan hortalizas sin riego, pero el productor de Spiesheim adopta un enfoque diferente. Él cultiva cultivos y cultiva vides sin riego artificial. “Tenemos que almacenar mejor la precipitación en el suelo cuando cae, incluso durante fuertes lluvias, por ejemplo. Para esto es necesaria la formación de humus”. Esta es la razón por la que un agricultor orgánico cultiva sus campos durante todo el año y cultiva centeno y legumbres en invierno, por ejemplo, que aportan nutrientes al suelo y no se cosechan más tarde sino que se introducen en el suelo. Asimismo, Klee se ve socavado. También en verano, siembra varios tipos de plantas inmediatamente después de la cosecha, que posteriormente se incorporan al suelo.

Las variedades más viejas son más resistentes.

El agricultor ecológico también se basa en cereales ancestrales como la escanda y la escanda, pero también se basa en la espelta. “Estas variedades pueden manejar mejor el estrés por sequía y son más resistentes a todo tipo de clima exótico”. Y: el agricultor Metzler plantó recientemente 500 árboles y arbustos en sus campos: nueces, avellanas, manzanas, albaricoques, ciruelas, frambuesas, grosellas, más de 120 especies y especies, un proyecto de la empresa regional “Bosque para la vida”. De esta manera, el productor puede proporcionar fruta de la zona, y los árboles con raíces más largas deben proporcionar nutrientes al suelo durante todo el año y también proporcionar sombra en la tierra cultivable en el medio.

“Hace 100 años, era más común, los árboles en los campos”, dice el agricultor orgánico. “Antes de que se conviertan en un obstáculo para el cultivo de campos con grandes máquinas”. Hay unos 36 metros entre hileras de árboles en los campos del agricultor Metzler en Rheinheisen, por lo que puede trabajar allí con su tractor y cosechadora. “Si va a secarse demasiado, tendré que regar los árboles en las próximas semanas, pero solo porque están recién plantados. Esto sería una excepción absoluta”.

El productor de hortalizas Steig de Vorderpfalz dice que usa agua con moderación. “Yo riego tanto como necesito para el crecimiento de las plantas, no más”. Los agricultores no saben qué cepas de plantas requieren menos agua. Si existen y son comercializables, Steig podría verse cultivándolos, dice. “Pero en la discusión completa sobre el uso del agua, me gustaría enfatizar que, después de todo, la seguridad alimentaria está en juego aquí”. El productor de hortalizas Steig dice que si la producción de alimentos no funciona, las consecuencias serán nefastas.