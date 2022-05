Investigadores canadienses están desarrollando una vacuna contra la corona a partir de plantas de tabaco, pero ¿cómo se supone que funciona?

¿El polen de las plantas de tabaco? Esto es exactamente lo que ahora han aplicado los investigadores de Canadá. imago / imagebooker (1) / cable zuma (1)

Es muy probable que cualquier persona vacunada contra el coronavirus en Alemania haya recibido una vacuna de ARNm de Moderna o Biontech, una vacuna de vector de Astrazeneca o Johnson & Johnson, o un agente basado en proteínas de Novovax inyectado. Pero a pesar de la importancia de estos medicamentos para detener la propagación del coronavirus y mitigar las consecuencias para quienes se infectan, su efectividad ha disminuido ante nuevas variables. Después de todo, todos fueron diseñados para el virus de tipo salvaje, no para sus variantes.

Tiene sentido que el trabajo continúe en laboratorios de todo el mundo. El candidato aprobado recientemente en Canadá tras el éxito del estudio de Fase 3 está causando gran revuelo. Como escribe el New England Journal of Medicine, la nueva vacuna es una vacuna a base de plantas.

La vacuna contra la hoja de tabaco fue desarrollada en Canadá

En la revista médica dice: “La vacuna CoVLP del fabricante Medicago de la ciudad de Quebec se produce en las hojas de Nicotiana benthamiana, una planta de tabaco originaria de Australia”. Esta planta se ha utilizado en la investigación médica durante mucho tiempo porque una de sus debilidades en la investigación es un golpe de suerte: es atacada por muchos virus. Aunque Sars-CoV-2 no es uno de ellos, los investigadores han podido integrar genes de coronavirus en las células de la planta de tabaco con la ayuda de bacterias.

Muchas personas conocen la planta del tabaco como la base de los cigarrillos, pero ahora también es la base de la vacuna Corona.

Después de la manipulación, la planta produce partículas similares a virus llamadas “partículas similares a coronavirus” (CoVLP). Luego pueden aislarse a su vez de las hojas de la planta.

La ventaja de CoVLP: lleva antígenos de coronavirus en la superficie, pero no es contagioso porque no contiene ningún gen. Esto significa que la planta produce envolturas virales que son similares al virus pero no son peligrosas, y eso la hace interesante como vacuna.

La vacuna contra el tabaco necesita un refuerzo

El periodista médico, Dr. El presentador de RTL TV, Christoph Specht, compartió, pero con una advertencia. Porque con una vacuna, la fuerza de la respuesta inmunitaria siempre es importante. “Las vacunas basadas en MRNA, por ejemplo, producen proteínas de punta que estimulan una buena respuesta inmunológica”, dice Specht. “Un virus tan muerto, que no puede hacer nada, conduce a una respuesta de anticuerpos relativamente débil. Por lo tanto, se necesita un potenciador del efecto”.

Esto es exactamente lo que hicieron los investigadores canadienses. El adyuvante AS03 del fabricante GlaxoSmithKline se ha agregado a la vacuna corona a base de tabaco como refuerzo para estimular aún más el sistema inmunológico.

Así protege la vacuna del tabaco contra el Corona virus

La vacuna contra el tabaco logró buenos resultados en un estudio de fase III. Se realizó en 24.141 adultos jóvenes. Recibieron dos dosis de la vacuna, con 21 días de diferencia, entre marzo y septiembre de 2021. En general, en el primer mes y medio después de la segunda dosis, hubo 165 casos confirmados de corona después de la vacunación: 40 en el grupo de la vacuna y 125 en el grupo placebo. Entonces se confirmó el efecto.

El fabricante Medicago afirma que la efectividad de la vacuna es del 69,5 por ciento. El efecto protector en sujetos de prueba que no tenían anticuerpos en absoluto fue del 74 por ciento. Curiosamente, la carga viral promedio en personas vacunadas con una infección penetrante fue 100 veces menor que en el grupo de placebo.

Esta es una de las razones por las que esta vacuna ya se administra en Canadá. Ya está en el mercado en su Canadá natal bajo el nombre de Covifenz.