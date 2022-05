Cambio de motor de Alonso antes de la carrera

¡Hamilton ha ganado las cinco carreras en Barcelona desde 2017! ¿Está rota esta cadena hoy? No se excluye, al menos, porque el campeón récord comienza la carrera desde P6 y todavía no se siente realmente cómodo en el auto.

Pero no debería ser fácil. Porque Mercedes también mira hacia adelante hoy. Incluso Russell asume que podrías tener una oportunidad en el podio hoy…

Esto también es posible bajo las reglas de Parc Ferme, siempre que las partes sean idénticas. Ese fue el caso, por lo que no hay penalización.

Ayer en el tercer trimestre, el DRS de Verstappen no funcionó durante un tiempo. Red Bull no se arriesga en las carreras y ha reemplazado las piezas correspondientes en el auto del campeón mundial.

¿Se sorprendieron los organizadores por la gran multitud? De todos modos, uno escucha que hay enormes colas por todos lados y que la gente a veces tiene que esperar una eternidad para tomar sus bebidas. No es agradable, especialmente en el calor.

Pero según Pirelli, no deberías usar la fuerza de todos modos. Es muy lento aquí.

La situación es diferente para los modos, en los que no hay más de dos, muchos conductores e incluso uno solo. Y a los 20 conductores les queda una oración de la mezcla sólida.

Tres paradas con Medio-Suave-Suave-Suave también es posible en papel. Por otro lado, parece que solo un terminal es muy poco probable y no está en la lista de Pirelli.

El cambio aún no se ha confirmado oficialmente, pero el panorama parece muy claro.

Y nos quedamos con los franceses de nuevo, porque el compañero Albert Fabrega informa que Alonso tendrá un nuevo motor. Tuvo que empezar desde el final del campo. No hace mucha diferencia, porque de todos modos habría tomado el puesto 17.

Hablando de los Alpes…

Los franceses tienen una actualización con ellos en Barcelona. Pero aparentemente no ambos pilotos obtuvieron todas las piezas. Alonso revela: “Los dos coches no son iguales”. Ocon tiene una “pequeña actualización” que no recibió.

“Tenemos que ver si puedo hacerlo [am Samstag] Tiene algo de rendimiento. “Esta vez le tocó a él, está bien”, dijo Alonso, quien también ha tenido prioridad en las actualizaciones en el pasado.

Por cierto, Ocon comienza desde P12 después de eso. Para él, los puntos están mucho más cerca.