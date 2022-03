Cambio en compra: Se pueden cancelar las ayudas conocidas

La próxima gran innovación espera a los supermercados como Lidl y Kaufland. (Imagen de icono) © Olaf Kobacic / echo24.de

Los gigantes de los supermercados Lidl y Kaufland se están adentrando cada vez más en lo digital. Ahora podría seguir otro paso drástico.

Las compras siempre deben mejorarse, especialmente las empresas hermanas Lidl y el Kaufland. Por lo tanto, siempre surgen innovaciones para volverse más digitales y sostenibles. por ejemplo plomo Lidl y Kaufland introducen gradualmente nuevos tipos de envases, aquellos diseñados para reemplazar el plástico y ser biodegradables. La carne también juega un papel importante. Así comparten los dos los minoristas de comestibles conocen la regla 5xD.

Esta regla garantiza toda la producción de carne y embutidos en Alemania, desde la cría hasta el sacrificio y el procesamiento. De esta manera, los granjeros alemanes se verán fortalecidos y, al mismo tiempo, los animales deberán permanecer en largas rutas de transporte hasta el matadero. Además, Kaufland en particular está demostrando actualmente que la digitalización es cada vez más importante, también en el supermercado.

Kaufland/Lidl: La digitalización avanza: ¿se avecina el próximo cambio?

Entre otros, el gigante de los supermercados Neckarsulm Kaufland fue galardonada recientemente por su mercado en línea y la nueva aplicación Kaufland ha sido capaz de alcanzar las posiciones más altas en las tiendas de aplicaciones desde el principio. Un minorista de alimentos también está probando actualmente el llamado principio "Scan & Go" en ocho ramas, lo que permite a los clientes pagar completamente sin contacto. Entonces, ¿el próximo paso es deshacerse definitivamente de las críticas?

Este puede ser el caso, porque aunque puedes pagar con tarjeta en la tienda, todavía hay una situación determinada que requiere un pequeño cambio o un chip correspondiente. Estamos hablando del carrito de la compra. Para desbloquear esto, los clientes de Kaufland, Lidl and Co. necesitan. A monedas de entre 50 céntimos y 2 euros, según el proveedor, o ficha de plástico correspondiente. Si no tiene la moneda correcta, no puede pedir prestado un automóvil.

Carros de la compra, ¿pero digitales? Esto está planeado hasta ahora.

Esto podría terminar ahora. porque como 365. chip Mencionó que el gran fabricante de carritos de compras "Wanzl", que trabaja con Aldi, Lidl, Netto, Ikea y Walmart, entre otros, ya está considerando una solución digital para facilitar las compras. La atención se centra en el bloqueo del depósito del carrito, que en realidad solo está allí para proteger los dispositivos de compras contra robos y no debe evitar que nadie mueva sus compras.

Wanzl está trabajando actualmente en el llamado “carrito inteligente”, es decir, un carrito de la compra digital. Los clientes pueden abrir este nuevo formulario a través de un teléfono inteligente o reloj inteligente, simplemente a través de la aplicación del supermercado. Luego, los dispositivos pueden desbloquear el depósito a través de NFC o Bluetooth. Buena solución para los jóvenes, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen un teléfono inteligente?

Kaufland / Lidl: ¿Los carros de la compra ya no se podrán usar pronto con monedas?

En primer lugar, no tienes que tener miedo de no poder usar más tu carrito. Opuesto 365. chip “Queremos obtener experiencia inicial en el mercado a través de las fases de prueba y ver cómo se recibe en general”, explicó un empleado de Wanzl, porque el objetivo es facilitar las compras.

Además, es probable que pasen algunos años más antes de que el carrito de compras digital se encuentre en todo el país en Alemania. Todavía no se sabe cuándo Kaufland y Lidl entrarán en el concepto.