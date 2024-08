Cambio en Elversberg: lo que el Dynamo Dresden consiguió por Zimmerscheid | deportes

Jetzt ist offiziell, was längst kein Geheimnis mehr war: Tom Zimmerschied (25) wechselt mit sofortiger Wirkung von Drittligist Dynamo Dresden zum SV Elversberg in die 2. Liga.

Das gaben beide Vereine am Mittwoch Mittag bekannt.

„Tom ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, noch in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu können und in die 2. Bundesliga zu wechseln“, sagt Dresdens Sportdirektor Thomas Brendel zum Abgang.

Brendel weiter: „Wir wissen um seine Qualitäten auf dem Platz und hätten ihn deshalb weiterhin gern als Bestandteil in unserem Team gesehen. Der Transfer macht aber für den Spieler sportlich und uns als Verein wirtschaftlich Sinn, sodass wir Tom keine Steine in den Weg legen wollten.“

Offiziell haben beide Vereine Stillschweigen über die Transfermodalitäten vereinbart. BILD weiß: Die Ablösesumme liegt bei rund 400 000 Euro. Dazu kommen noch Boni, wie zum Beispiel bei einer entsprechenden Anzahl von Spielen.

Finanziell durchaus lukrativ für die SGD. Zumal Tom Zimmerschied nach wie vor wegen einer Rückenverletzung nicht einsatzfähig ist. Und zudem im kommenden Sommer ablösefrei hätte gehen können.

Ceka, Nollenberger und Sterner im Gespräch

Der Offensivmann kam 2023 vom Halleschen FC zu Dynamo, schoss in der vergangenen Saison in 37 Spielen fünf Tore und gab 12 Vorlagen. Entsprechend ist sein Abgang rein sportlich ein Verlust für den Drittligisten.

Zu seinem Wechsel sagt Zimmerschied: „Ich hatte zuletzt einen sehr guten Austausch mit den Vereinsverantwortlichen und freue mich jetzt auf die Möglichkeit, mit dem Team und für die SVE in der 2. Bundesliga zu spielen. Es wird eine spannende Aufgabe und Herausforderung, aber ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam eine positive Zeit erleben werden.“

Dynamo Dresden muss sich jetzt strecken, um bis zum Transferschluss Ende August noch Ersatz zu finden. Im Gespräch sind u.a. Jason Ceka (24), Alexander Nollenberger (27, beide FCM) und Jonas Sterner (22, Kiel).