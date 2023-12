DEl libertario Javier Mille ganó su segundo mandato como presidente de Argentina. Miley ganó casi el 55,7 por ciento de los votos en una batalla contra Sergio Massa, el ministro de economía del gobierno de centroizquierda. Incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales de las elecciones el domingo por la noche, las encuestas postelectorales y los resultados provisionales filtrados arrojaron dudas sobre la victoria de Miley. Cuando Massa regresó al público y admitió su derrota, sus compañeros de campaña cayeron en brazos del otro en la sede de campaña de Mileis. En la calle afuera del hotel, una multitud de seguidores de Miley vitorearon y corearon mientras Argentina ganaba otra Copa del Mundo.

Miley se tomó su tiempo con su mirada. “¡Libertad, libertad!” Gritaron los invitados en el salón. “Parece que sí”, dijo Millie con una sonrisa. La reconstrucción de Argentina comienza hoy, prometió Miley. Volvemos a las ideas de los padres fundadores que hicieron de Argentina uno de los países más ricos del mundo. Los grandes problemas que enfrenta el país sólo pueden resolverse con más libertad. Se debe poner fin al patrón de ineficiencia que ha reinado durante décadas. “Argentina tiene futuro y es liberal”, dijo Millay.

Los candidatos eliminados apoyaron a Miley

Miley llegó a la segunda vuelta como ligera favorita. Sin embargo, las últimas encuestas una semana antes de las elecciones predecían una dura contienda. En la fase final de la campaña electoral no se pudo movilizar a los votantes desde el centro. Diferentes millas. Patricia Bullrich, candidata de la coalición opositora conservadora, fue eliminada en primera vuelta y el apoyo del expresidente Mauricio Macri fue un factor decisivo. Después de la primera ronda de votación, sin consultar a su partido, ambos apoyaron a Miley, justificando esto como solo Miley podía garantizarlo. En su breve discurso, Milli agradeció a Macri y Fulrich por “posibilitar el cambio” que Argentina necesitaba.

No se sabe qué exige Macri a cambio. Después de alinearse con Macri, Miley tomó un rumbo más conciliador y matizó muchas de sus demandas radicales, como recortar todos los beneficios sociales y abolir varios ministerios y el banco central. Si las figuras del campo de Macri serán incluidas en el futuro gobierno es una cuestión de especulación. Todos son bienvenidos”, dijo Mili. “Es más importante unirnos que dividirnos”.

Mili necesita aliados fuertes

Miley no sólo necesita un aliado fuerte para las elecciones. Incluso como presidente, si quiere cumplir aunque sea una pequeña fracción de sus promesas, lo hará. Su alianza por la libertad “Freedom Advances” tiene un número limitado de escaños. Sin embargo, la tradicional coalición conservadora en torno al ex presidente Macri se ha visto muy afectada en estas elecciones. Algunos observadores también hablan de una brecha. Esta elección conducirá inevitablemente a un realineamiento de las alianzas políticas y al reparto del poder. Así que queda por ver si Miley logrará formar una mayoría. Mientras tanto, el partido peronista está siendo empujado a la oposición, lo que alentará a las fuerzas radicales en torno a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

El gabinete del futuro presidente es un gran interrogante. Faltan sólo tres semanas para el cambio de régimen en Argentina. Se trata de un corto período de tiempo para que un presidente electo ocupe puestos importantes en el gobierno y el estado, sin experiencia política ni fuerte afiliación partidista (quizás demasiado poca, según las ideas de Millay). Al mismo tiempo, la situación económica es muy tensa. El propio Milei dijo que la situación en Argentina es terrible: Argentina lucha con una inflación anual de casi el 150 por ciento y cuatro de cada diez argentinos son pobres. El país está profundamente endeudado y sigue luchando contra la próxima quiebra.

Según los economistas, la dolarización prometida por Millay tendrá altos costos sociales. Como muestran los estudios, tal medida no encuentra actualmente mucho apoyo en la economía ni entre la población. Y las reformas que un futuro presidente quiera implementar, y aquellas que puedan ser apoyadas por una gran parte de la oposición actual, llevarán tiempo, y al país se le acabará el tiempo incluso después de un cambio de gobierno.