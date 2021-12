Algunas grandes tiendas de descuento están planeando un cambio de gran alcance para 2022. Con la implementación de la regla 5D, Aldi and Co. Sus competidores también están bajo mucha presión.

Alemania – Aldi, la primera cadena de descuento, anunció a principios de diciembre que implementaría un cambio importante en la gama de productos el próximo año. Ahora está claro: no solo Aldi Nord y Süd planean cambiar toda su gama de carne de cerdo a 5D para fines de 2022 a más tardar. como RUHR24* Knows, Lidl, Penny y la cadena de supermercados Rewe también presentarán el estándar 5D el próximo año.

Si uno de ellos se apresuraba hacia adelante, los demás no tardarían en hacer lo mismo. En términos de bienestar animal, ahora es el fabricante de descuentos Aldi el que quiere implementar un nuevo estándar para toda una gama de carne de cerdo. Con la introducción de la regla 5D, se debe dar una señal clara para una mayor sostenibilidad.

Porque con 5D, los cinco pasos de la cadena de valor de la producción porcina deben tener lugar en Alemania, es decir, los cerdos que nacen, se crían, se engordan, se sacrifican y se procesan. Por lo tanto, los largos transportes de animales de cerdos y cerdos pueden ser cosa del pasado.

Después de Aldi, Lidl también anunció desde el principio que solo vendería carne de cerdo de producción alemana. Lidl quiere ser ruidoso top agrícola Sea más rápido que Aldi y comience a convertir en el primer trimestre de 2022, e incluso procese productos de salchicha.

Penny, Ryui y Kaufland también tiraron ruidosamente top agrícola También se anunció que toda la gama de carne de cerdo fresca se cambiará a 5D durante 2022. En Rewe, el supermercado recientemente condenado por descarado fraude de carne*, El 95 por ciento de todos los productos porcinos ofrecidos deben cumplir con el estándar 5D.

Con el anuncio anticipado del cambio, las referencias y los distribuidores quieren ser ruidosos Watson Dar a todos los involucrados en la cadena de valor el tiempo suficiente para adaptarse al cambio (más Noticias sobre supermercados y descuentos* en RUHR24).

La introducción del jamón de producción alemana no parece ser muy nueva. Gran parte de la carne fresca proviene de empresas alemanas. Pero lo nuevo en este caso es que toda la cadena de valor, desde el nacimiento del lechón hasta la fabricación de la carne, debe tener lugar en Alemania. La carne de cinco dimensiones también se cría, engorda y sacrifica en Alemania.

Hasta ahora, la regla 4D solo se ha aplicado a muchos productos en el mostrador de carne de cerdo: los cerdos salieron para criar ruidosamente en francos suizos Sobre todo desde el exterior. De Aldi Nord a. Dijo Tobias Heinbuckle periódico de comida.

Aldi and Co .: Grandes cambios en el mostrador de carne fresca en 2022 no solo por 5D