Cambios en el programa ARD: muchos programas se cancelan

Para conmemorar a los judíos perseguidos y asesinados en la Noche del Reich, la ARD modifica el programa de programas especiales.

BERLÍN – El 9 de noviembre de 2023 se cumplirán exactamente 85 años desde que los nacionalsocialistas comenzaron la persecución de los judíos en Alemania. Durante la Kristallnacht, también conocida como Kristallnacht, los judíos fueron atacados, asesinados, arrestados y llevados a campos de concentración sistemáticamente, y las tiendas y sinagogas judías fueron destruidas, saqueadas e incendiadas. Para conmemorar a las víctimas de estos ataques, ARD cambia su programación el 9 de noviembre y proyecta programas sobre este tema por la mañana.

Conmemoración ARD: el 9 de noviembre, un programa sobre la Noche del Programa del Reich

El 9 de noviembre, ARD inicia su programa con la retransmisión del debate del Bundestag sobre el tema “Asumir la responsabilidad histórica – proteger la vida judía en Alemania”. El programa comienza a las 9 a. m. y está previsto que tenga una duración de 65 minutos.

“Lugares misteriosos: la sinagoga de la Cúpula Dorada” comienza a las 10:05. Se trata de una nueva sinagoga en Berlín, que durante mucho tiempo fue considerada una esperanza para los judíos en Alemania, pero fue destruida en la Reichsprogromnacht. El programa da una idea de la historia y la reconstrucción del edificio.

A partir de las 10:50 se retransmitirá un funeral en memoria de las víctimas, que tendrá lugar en la sinagoga Beth Zion de Berlín. El canciller federal Olaf Scholz (65 años) y el presidente federal Frank-Walter Steinmeier (67 años) también estarán presentes en la ceremonia conmemorativa.

Los espectadores de ARD deberán abandonar estos programas el 9 de noviembre

Otros formatos deben dejar espacio a aportaciones importantes en memoria de las víctimas de la noche del programa. Estos programas incluyen el programa “Tagesschau” a las 9.00 horas y el programa de entretenimiento “Live after Nine”. La serie documental sobre cruceros “Crazy for the Sea”, que normalmente se transmite a las 9:55 a. m., tampoco se transmitirá el 9 de noviembre. A partir de las 12.00 horas el programa continúa como de costumbre con “Tagessschau” y “Mittagsmagazin”.

Las transmisiones especiales permiten a los fanáticos tener una idea del momento de cambio.