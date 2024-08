Campamento en la jungla: ¡Winfried Glatzeder expulsado! | entretenimiento

Im südafrikanischen Dschungel liegen die Nerven mal wieder blank. Immer wieder gehen die Camper an die Decke. Hanka Rackwitz (55) warf vorzeitig hin, weil sie es nicht mehr aushielt.

Jetzt mussten die Dschungelcamper aber jemanden aus ihrem Camp rauswerfen. Die Wahl traf den erfahrensten Kandidaten, Winfried Glatzeder (79).

Am Lagerfeuer herrscht Heul-Alarm. Mola Adebisi (51) schluchzt, als er an seine Frau denkt. Danni Büchner (46), als sie an ihre fünf Kinder denkt. Elena Miras (32) heult, Gigi Birofio (25) heult, Eric Stehfest (35) heult, Sarah Knappik (37) heult – der Dschungel, ein Tränen-Meer.

Absolut cool bleibt jedoch der Camp-Älteste. Schauspieler Glatzeder kann mit dem Geheule seiner Mitbewohner wenig anfangen: „Die sind alle verrückt. Ich bin der einzige Normale.“ Und das, obwohl er wegen seiner Entgleisungen im Dschungelcamp vor zehn Jahren als „Wutfried“ bekannt geworden war.

Warum sich die Stimmung gegen Glatzeder dreht

Als nun die Lagerfeuer-Nachtschichten besprochen werden, ist Mola der Meinung, Winfried müsse als älterer Bewohner keine Schicht übernehmen. Das regt Gigi auf, der wegen seines Geburtstags selbst auf eine freie Nacht gehofft hatte. Er stänkert: „Winfried ist fake.“

Kurz darauf müssen die Bewohner entscheiden, wem sie den „Legenden“-Status im Dschungel wirklich zutrauen und wem überhaupt nicht. Prompt wählt Gigi Glatzeder als „Nicht-Legende“. Auch Giulia Siegel (49) vergibt ihre Negativ-Stimme an Winfried: „Du hast drum gebeten. Du möchtest nach Hause. Dein Wunsch war mir Befehl.“

Glatzeder mit Kader Loth, anders als bei seiner ersten Camp-Teilnahme gibt sich der Schauspieler entspannt Foto: RTL

Offensichtlich hatte der Schauspieler also bereits geäußert, dass ihm die bisherige Dschungel-Erfahrung reicht.

Am Lagerfeuer wird gelästert – noch nicht mal Winfrieds Namen kann sich Elena Miras merken: „Friedrich?“ Flüsternd beschwert sie sich bei Thorsten Legat (55): „Weißt du, wie oft er Regelverstöße begeht? Der lügt die ganze Zeit!“ Legat stimmt zu: „Er nutzt das aus.“

Thorsten Legat kann sich für Winfried nicht begeistern Foto: RTL

Mit 79 Jahren ist Glatzeder der älteste Kandidat, der jemals im Dschungelcamp teilnahm Foto: RTL

Winfried lauscht derweil mit offenen Augen – und wünscht sich vielleicht schon in ein kuscheliges Hotelbett.

Dieser Wunsch wird ihm erfüllt! Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) verkünden am Ende des Abends: „Winfried wurde gestern vom Rudel als ‚keine Legende‘ bezeichnet. Du bist ein Star, schaff dich hier raus!“

Das lässt sich Glatzeder nicht zweimal sagen. Zu seiner Freude erhält der Schauspieler außerdem die volle Gage, da er die Hälfte der Dschungelcamp-Zeit abgesessen hat.