El príncipe Harry se opone a William: se trata de Kate

Desde que anunció su diagnóstico de cáncer en marzo pasado, las cosas se han vuelto cada vez más tranquilas en torno a la princesa Kate. Su familia, sobre todo, la apoya en este momento difícil. Y, sobre todo, su marido, el príncipe William. Ella ya ha demostrado muchas veces que pasan juntos por altibajos.

Ahora el heredero al trono británico es quien protege a su esposa y a todos por culpa de su hermano. Porque esto está causando nuevamente un problema. Por tanto, el Príncipe Harry todavía no responde a una solicitud personal de William.

El príncipe William está molesto por las acciones de su hermano Harry

No es ningún secreto que la relación entre los dos hermanos se ha enfriado. Se dice que no intercambiaron una palabra durante dos años. Sin embargo, los dos bandos no parecen excluirse completamente de sus vidas y, por lo tanto, todavía hablan entre ellos de vez en cuando.

Y esto es exactamente lo que está volviendo a causar problemas en la familia real. Informe de “Bestia diaria“Acuerdo William estaba molesto porque el príncipe Harry y la duquesa Meghan todavía llamaban a su esposa “Kate” y no “Catherine”. Un informante explica:

Así ocurrió recientemente en su declaración pública tras el anuncio del diagnóstico de cáncer de la Princesa. En consecuencia, Harry y Meghan dijeron: “Le deseamos a Kate y su familia buena salud y recuperación y esperamos que lo hagan en privacidad y paz. “Él puede.”

Otra fuente interna dice que esto se ha convertido ahora en un factor importante en la actual ruptura entre los hermanos reales. Se sabe que la mujer de 42 años prefiere que la llamen por su nombre completo, “Catherine”. Un amigo de la pareja explica además:

“Por supuesto que es algo completamente trivial, pero aquellos de nosotros que conocemos a William sabemos que es una de las cosas que le molestan. Molestarlo mientras su esposa estaba enferma de cáncer parecía completamente innecesario y un inconveniente deliberado”.

La duquesa Meghan y el príncipe Harry siguen causando problemas en la Familia Real británica.Foto: AP/Matt Dunham

Un confidente también destaca lo importante que es para Williams cumplir sus deseos de resolver su futura disputa. “Así que llamarla ‘Catherine’ es un buen primer paso”, dicen.

Familia Real: El conflicto entre William y Harry continúa escalando

No está claro si el príncipe distanciado tiene alguna intención de cumplir la petición de su hermano en el futuro. Después de todo, últimamente parecía que se estaban alejando cada vez más el uno del otro. Un informante dijo a los medios británicos que William podría sacar a Harry de su vida por completo.

Y cuando llegue el momento de ascender al trono británico, no quiere al hombre de 39 años a su lado. Ahora se dice que sus conversaciones privadas apenas incluyen a su hermano menor.