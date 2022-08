¿Demasiado revelador en Instagram?: Los hijos de Britney Spears no quieren ninguna conexión en este momento

La bendición de la familia de Spears ha estado desequilibrada durante algunos años. El ex esposo de Britney ahora está armando un escándalo con una entrevista. Según Federline, sus hijos ya no quieren ningún contacto con su madre. Una de las razones debe ser que Britney apareció desnuda en Instagram.

Según los informes, Britney Spears no ha visto a sus hijos Sean Preston y Jayden James en meses. Kevin Federline, padre de los jóvenes de 16 y 15 años y exmarido de la cantante, así lo afirma al menos en entrevistas con la cadena de televisión británica ITV, según recoge el Daily Mail.

“Los chicos decidieron que no querían verla ahora”, explica Federline. No habían visto a su madre durante varios meses. Según los informes de los medios, no deberían haber asistido a la boda de Spears con su actual esposo, Sam Asgari, en junio. Esa fue la decisión de Sean y Jayden, mi racha de alimentación.

La tutela que Spears había servido durante 13 años fue levantada el año pasado. También afectó la atención de los medios que acompañó eso sobre él y sus hijos. Fue difícil para él ver por lo que Jaden y Sean tuvieron que pasar por eso.

Así que es difícil para los dos ver a su madre en fotos totalmente reveladoras en Instagram, que ha estado publicando una y otra vez en los últimos meses. Especialmente con respecto a cómo los compañeros de clase pueden juzgar. Sin embargo, al mismo tiempo, también compartió que sus hijos aman a su madre. “Miren, tal vez es solo otra forma en que ella está tratando de expresarse”, quiso explicarles.

Britney: criar adolescentes nunca es fácil

Britney Spears respondió a las acusaciones en una historia de Instagram. Le entristece “que mi exmarido decidiera hablar sobre la relación entre mis hijos y yo”. Como todos saben, criar adolescentes no es nada fácil. “Les di todo”, continúa Spears. Ahora solo tiene una palabra: “dolorosa”. Y su madre le dijo que le dejara los niños a Federline. Viven con su padre y actual esposa, Victoria Prince, y también tienen dos hijas Peyton y Jordan juntas. Caleb y Corey, los dos hijos mayores de Federline de otra relación, vienen a menudo de visita.

En otra publicación de blog, Spears explica que “el trauma y los insultos que vienen con la fama y este trabajo no solo me afectan a mí, sino también a mis hijos. Solo soy un ser humano y he hecho lo mejor que he podido”.

Asghari dispara a Federline

Asghari también interviene en la historia. La afirmación de que los niños deben distanciarse de las publicaciones de Instagram de Spears es incorrecta. Por otro lado, es “irresponsable” hablar de ello abiertamente. Los chicos pronto cumplirán 18 años y entonces podrán tomar sus propias decisiones. Según Asghari, según los informes, Federline no ha trabajado mucho en los últimos 15 años. Sospecha que ahora está anunciando de esta manera porque probablemente pronto perderá su fuente de ingresos. Al mismo tiempo, dejó en claro que no conoce a Federline personalmente y no tiene nada en contra de él, aparte del hecho de que menosprecia a su esposa.

En otra historia, Asghari también le escribió a Federline: “Mantén el nombre de mi esposa… fuera de tu boca”. Parece estar refiriéndose al hecho de que Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock en los Premios de la Academia después de que hizo una broma sobre la esposa de la estrella de Hollywood, Jada Pinkett Smith. Luego, el actor se indignó porque Rock “nunca debería poner el nombre de la esposa de Smith en su boca”.

Spears y Federline estuvieron casados ​​de 2004 a 2007. En 2004 ya se había casado con su amigo de la infancia Jason Alexander, pero el matrimonio se rompió después de 55 horas. Y en junio, Asgari dio la palabra “sí”, el primer matrimonio para él.