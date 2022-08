M’era Luna 2022: Conciertos en VOD | NDR.de – Cultura – Música

Estado: 07.08.2022 23:30 Dos años después, el festival Mira Luna arrancaba de nuevo con público. NDR.de y ARTE transmitieron varios trabajos los días 6 y 7 de agosto de 2022. Después de eso, todos los programas también están disponibles como VOD.

quien – cual mira luna En Hildesheim es una de las mayores concentraciones de fans de la escena negra cada año. El negro es el color dominante en este festival. Y los disfraces de los visitantes suelen ser muy inusuales, desde cuentos de hadas hasta místicos. Programa de música gótica, rock, metal u wave – variado. El año pasado estaba todo por defecto, y este año ha cambiado.

Ofertas como videos a pedido

Comenzó el sábado en el aeropuerto de Hildesheim, con equipos como QNTAL, Schattenmann, Ost + Front, Lord of the Lost y The Mission. El último día se realizaron rompehielos, entre otras cosas. NDR.de una vez más mostró muchas apariciones en la transmisión de video. Desafortunadamente, la Asociación de Asia Pacífico se negó a permitir que se transmitiera su concierto. ¡Lo lamentamos sinceramente! Muchos de los programas también están disponibles como video a pedido.

domingo 7 agosto 2022

16:40 – Avenida del Infierno

17.00 – Avión

17:35 – Adulterio

18:10 – La belleza de Géminis

18:50 – Cola de fuego

19:30 – Combichrist

20:15 – Nación VNV y Filarmónica de Leipzig

21:05 – Schandmaul

22:05 – Rompehielos

sábado 6 agosto 2022

16:35 – QNTAL

17:15 – El hombre de las sombras

17:55 – Este + Frente

18:35 – Lacrimas Profundere

19:10 – El Señor de los Perdidos

20:00 – Misión

21:00 – Nitz EBB

22:15 – Ángeles Sangrientos

READ Cómo Mike Krueger hace que una cebra salte un golpe | entretenimiento Más información Después de una pausa de dos años, la escena negra se reúne en Mira Luna en Hildesheim. Casi ningún festival puede ser más diverso. más En el aeropuerto de Hildesheim Drispenstedt se reúnen muchos seguidores de la música alternativa y la escena negra. Galería de fotos 3 minutos Entre los titulares están Plottingle y Sisters of Mercy el domingo. Reportero Tino Nowitzki con impresiones. 3 minutos La escena negra se reunió en Hildesheim el primer fin de semana de agosto. NDR.de ha difundido muchos trabajos. Los videos también están disponibles a pedido. más Extravagante, elegante, noble: la moda para la escena gótica presenta muchas facetas. Así lo mostraron las modelos en el desfile de Mira Luna. más Desfile de moda para los amantes de la escena negra: las modelos presentaron lujosos vestidos para la novia, así como trajes de vinilo y cuero. Galería de fotos