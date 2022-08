‘Classroom of the Elite’ recibió críticas por mala calidad de animación – Anime2You

Una discusión estalló en Twitter después de un usuario Algunos errores en la animación. señaló Dio su opinión personal sobre la posible causa.

Se supone que el anime impulsa las novelas ligeras

Aunque la primera temporada de Salón de élite Obviamente, no estuvo a la altura de las expectativas, la novela ligera siempre ha sido muy popular. Quizás es por eso que se ha hecho otro intento y los fanáticos de la franquicia pueden esperar una segunda temporada que se está transmitiendo actualmente. Pero la calidad de las animaciones como esta deja mucho que desear hasta ahora.

Si bien los fotogramas individuales o borrosos aún pueden descartarse como un descuido, una escena en el Episodio VI lo coronó todo. Mientras se ejecutaba el relevo, apareció un personaje en primer plano cuando se suponía que debía estar en segundo plano. Una foto de esta escena y otras debilidades en la calidad de la animación se pueden encontrar a continuación.

el usuario Tweet incrustadoquien señaló los errores, luego expresó sus dudas sobre por qué una franquicia tan exitosa como “Classroom of the Elite” fue engañada por la mala calidad de la animación:

Comentario de sakugabrasil

“La primera temporada fue muy criticada por los fanáticos de la novela ligera por eliminar o cambiar muchas cosas. También se vendió mal, pero la novela ligera la empujó. Entonces, ¿por qué no continuar con el anime de la manera más barata y superficial posible?”

Casi todos los episodios tienen mala animación, mucho peor que la primera temporada. La animación es inconsistente y mal ejecutada. Los movimientos son rígidos ya veces escalonados. Toda la segunda temporada es una expresión de desdén.

El inversor principal (KADOKAWA) solo quiere impulsar las ventas de la novela ligera a través del anime. El productor de animación de Lerche Animation Studio casi no tiene experiencia. Ninguna de las personas involucradas parece estar realmente involucrada con el anime.

Por supuesto, esto no significa que el anime no sea bueno o entretenido. Solo digo que su producción refleja los intereses razonables de los participantes. El anime aún no ha tenido éxito, pero continuará debido a ciertos factores.

La primera temporada de doce capítulos de “Classroom of the Elite” está disponible en Alemania vía streaming Rollo Crujiente para deshacerse de ellos. La segunda temporada se está reproduciendo allí en el idioma original con subtítulos en alemán en transmisión simultánea. El anime está basado en la novela ligera del mismo nombre de Shougo Kinugasa.

