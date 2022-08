Locutor de RTL revela el secreto del sostén caliente después de preguntarle a un fanático

Lola Webert usa sujetadores cada vez menos privados. En Instagram ahora escribió: “Adiós, sostenes”.Foto: lolaweippert / instagram

Traído a ella por Lola Webert aficionados sobre mí Instagram Siempre lleno de energía y de buen humor, pero la exitosa introducción de RTL no siempre fue tan segura de sí misma como lo es hoy; ya lo dejé claro en varias publicaciones. Al hablar recientemente desde el avión rumbo a Nueva York, la joven de 26 años se mostró sin maquillaje, y no solo eso: tampoco llevaba sostén debajo de la blusa. Afirmó que años atrás no se habría atrevido a hacerlo.

Ahora Lola ha vuelto a comentar el tema del sujetador en su historia. Dijo que rara vez usa sujetadores y alentó a otras mujeres a hacer lo mismo.

Lola Webert responde cálidas solicitudes de fanáticos

Esta vez fue un fan quien empujó a Lola a comentar. Después de uno de sus últimos clips de una habitación de hotel, se le preguntó: “¿Será que no llevas sostén?” Lola respondió a esta pregunta directamente de forma afirmativa, e incluso fue un poco más allá.

Lola Weippert responde públicamente a una solicitud de un fan en Instagram.Foto: lolaweippert / instagram

Lola admitió: “No uso sostén y me tomó mucho tiempo atreverme a caminar así. Durante mucho tiempo tuve miedo de que esto fuera un problema”. Pero luego se dio cuenta de que el problema no era suyo. Ella añadió:

“Creo que es un problema en nuestra sociedad, un problema social. Los hombres pueden mostrar sus pezones, pero las mujeres no”.

La última súplica de Lola fue: “Creo que toda mujer debería tener derecho a andar sin sostén”. También es lo mismo que “ya no usa sostenes porque es antihigiénico”. – Al menos si se elige el modelo equivocado.

“No me importa lo que digan los demás. Quiero animaros a todos: ¡Adelante!La presentadora concluyó comentando escueta y escuetamente su relato con una expresiva nota: “Adiós, bras”.

La estrella de ARD también comparte sus preocupaciones libertarias

Por cierto, Lola no está sola en el mundo de las celebridades con su interés, porque la actriz de “Sturm der Liebe” de agosto pasado, Tanya Lanos, también hizo campaña a favor de una mayor informalidad femenina. Compartió una foto en topless de sus vacaciones en Instagram, luego de lo cual cubrió sus pezones con una cinta naranja. La actriz escribió: “por qué él Mujeres No se les deja elegir si quieren usar sujetador o bikini, ¿verdad? “

La ironía de todo esto: Instagram borró la foto después de unas cinco horas, confirmando el tema sobre el que Tanja Lanäus quería llamar la atención.

(Por supuesto)