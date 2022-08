Salman Rushdie agrede en el escenario – Identificación de un asesino – Cultura

El autor Salman Rushdie, conocido por su novela Los versos satánicos, fue apuñalado durante una conferencia en los Estados Unidos. Horas después de la cirugía, a Rushdie le conectaron un ventilador el viernes por la noche. “Las noticias no son buenas”, escribió Andrew Wylie, su agente literario, en un correo electrónico. Salman probablemente perderá uno de sus ojos, su brazo ha sido cortado por los nervios y su hígado ha sido perforado y dañado. El escritor de 75 años no puede hablar.

Según la policía, un joven irrumpió en el escenario del evento, al que asistieron cientos de personas, en un centro educativo en el norte del estado de Nueva York. El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. hora local (5:00 p. m. CET), y el hombre apuñaló a Rushdie. “Varios trabajadores y espectadores cayeron sobre el sospechoso y cayeron al suelo”, dijo un portavoz. Luego, un oficial de policía arrestó al joven de 24 años. Mientras tanto, Rushdie estaba siendo tratado por un médico del público hasta que llegaron los paramédicos y finalmente el autor fue trasladado a una clínica en helicóptero.

El atacante ya ha sido identificado. Es Hadi M. El joven de 24 años es de Nueva Jersey. Tenía un boleto para la conferencia. Inicialmente, la policía no hizo comentarios sobre el arma homicida o el motivo. Según los hallazgos preliminares, se dice que el sospechoso actuó solo. La policía acordonó el área alrededor de la casa de Hadi M. En el pequeño pueblo de Fairview. M bajo custodia policial.

“Corre hacia él a la velocidad del rayo”

Un testigo presencial informó que el ataque duró solo unos 20 segundos. los Los New York Times Un testigo presencial citó: “Llevaba ropa negra. Llevaba ropa negra holgada. Corrió hacia él a la velocidad del rayo”. En el lugar se encontró una mochila, posiblemente perteneciente al sospechoso.

Este hecho ocurrió durante una conferencia que impartió Rushdie en el llamado Instituto Chautauqua, un centro educativo y cultural. El evento fue parte de una serie llamada Over Shelter para hablar sobre Estados Unidos como refugio para escritores exiliados y persecución de artistas.

Una vez, Rushdie emitió una fatua para su novela de 1988 Los versos satánicos, pidiendo su muerte. Algunos musulmanes sintieron que el trabajo molestaba sus sentimientos religiosos. El líder revolucionario iraní, el ayatolá Jomeini, emitió una fatwa legal islámica que pedía el asesinato de Rushdie y de todos los involucrados en la distribución del libro. Un traductor japonés fue asesinado más tarde. Rushdie tuvo que esconderse y consiguió protección policial. No se sabe si el asalto actual contra él está relacionado con la fatwa.

Según su editor el año pasado, la fatua ya no tenía ningún sentido para Rushdie. Ya no está restringido en su libertad de movimiento y ya no necesita guardaespaldas. Sin embargo, los años de esconderse no lo dejaron como está. Abordó esta vez en la autobiografía “Joseph Anton” de 2012, que lleva el nombre de su seudónimo. Hace unos días, Rushdie era dueño de la revista estrella Dijo que se sentía seguro en los Estados Unidos. “Fue peligroso durante algunos años”, dijo Rushdie. “Pero desde que vivo en Estados Unidos, no he tenido ningún otro problema”.

“Este ataque es horrible y horrible”.

Este acto provocó una protesta mundial. La gobernadora de Nueva York, Cathy Hochhol, describió el ataque contra el autor como un “evento horrible”. El senador estadounidense y líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer escribió en Twitter: “Este ataque es horrible y espantoso. Es un asalto a la libertad de expresión y de pensamiento, dos valores fundamentales de nuestro país y de la Fundación Chautauqua”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió que Rushdie se encontró con “odio y barbarie”. El primer ministro saliente, Boris Johnson, dijo que estaba “aterrorizado”. La ministra de Estado de Cultura, Claudia Roth (los Verdes), calificó el ataque como un ataque a la libertad de literatura y de pensamiento. PEN America también se sorprendió por el ataque a su expresidente. La presidenta Susan Nossell dijo en un comunicado que Rushdie fue atacado por sus palabras hace décadas, pero ni vaciló ni vaciló.

Rushdie nació en el año de la independencia de la India en 1947 en Mumbai (entonces Bombay). Más tarde estudió historia en el King’s College de Cambridge. Alcanzó un gran éxito como autor con el libro Midnight’s Children (“Niños de la medianoche”), que recibió el prestigioso premio Booker en 1981. En total, Rushdie ha publicado más de veinte libros, ficción, no ficción y otros escritos. El estilo de Rushdie ha sido apodado “realismo mágico”, pero está firmemente comprometido con la verdad.