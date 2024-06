Campeonato de Europa de atletismo: Mihambo gana el oro – “¡La piel de gallina!” “El segundo salto más largo de mi vida.”

sHa ganado todo lo que se puede ganar en el atletismo, pero esta victoria del miércoles por la noche en Roma es una de las más especiales para Malaika Mihambo de todos sus éxitos. Gracias a su magnífica actuación, se coronó campeona de Europa en salto de longitud.

La joven de 30 años de Heidelberg ganó el título del Campeonato de Europa con una distancia de 7,22 metros, como lo hizo en Berlín en 2018, dando al equipo alemán de atletismo su primera medalla de oro en el último día de la batalla por el título. La olímpica y bicampeona mundial se quedó a sólo ocho centímetros de su mejor distancia. Sólo dio un salto más allá cuando ganó el título del campeonato mundial en Doha hace cinco años.

Mihambo encabeza ahora la lista de las mejores del mundo este año, por delante de la estadounidense Tara Davis-Woodhall (7,18 metros). “Es una locura”, afirmó más tarde en ZDF. “¡Carne de ganso! Este es el segundo salto más largo de mi vida”.

Y podría haber habido más. “Ahora estoy aún más entusiasmado con París, ya que los Juegos Olímpicos comenzarán allí el 26 de julio”, añadió Mihambo. La italiana Larissa Iabicino quedó en segunda posición detrás de Mihambo, con una diferencia de 6,94 metros sobre la portuguesa Agate de Sousa (6,91 metros). El segundo finalista alemán, Mikael Assani, quedó en cuarto lugar (6,91 m).

“Alemania, ¿quién lo hubiera pensado?”

Los atletas alemanes liderados por Mihambo celebraron un final feliz en el Estadio Olímpico de Roma el último día del Campeonato de Europa. El joven de 30 años no fue el único medallista alemán esa noche: a pesar de no poder defender su título, el lanzador de jabalina Julian Weber mostró con orgullo sus músculos después de 85,94 m y celebró el segundo puesto. El joven de 29 años dijo: “Por supuesto que me hubiera gustado defender mi título, pero estoy muy contento con la plata”. No le quedó más remedio que admitir la derrota ante el checo Jakub Vadlejic, que cruzó los 88,65 metros en el último intento.

Max Denning, de 19 años, de Leverkusen, que este año impresionó con un lanzamiento de 90 metros y superó varias veces los 80 metros, quedó en el puesto 12 con una distancia de 76,16 metros.

Entonces brillaron los equipos de relevos masculinos alemanes. Gracias a una buena actuación en los 4×400 metros, el cuarteto formado por Manuel Sanders, Jean-Paul Bredau, Mark Koch y el vallista Emil Agyekum se llevó sorprendentemente el bronce. “Alemania, ¿quién lo hubiera pensado?”, dijo Sanders. Con 3:00,82 minutos, eran sólo una centésima de segundo más lentos que Italia. La victoria fue para los belgas.

Totalmente sobre la luna: bronce del cuarteto alemán en 4×400 metros Fuente: Reuters

Mientras que el equipo femenino de relevos 4×100 m, que hace dos años celebró sensacionalmente el oro en el Campeonato de Europa, terminó quinto, los alemanes masculinos también lo celebraron en el relevo de velocidad. Kevin Kranz, Owen Ansah, Deniz Almas y Lucas Ansah-Peprah cruzaron la línea de meta después de 38,52 segundos y también se llevaron a casa la medalla de bronce. El equipo italiano y campeón olímpico Marcel Jacobs ganó la medalla de oro en 37,82 segundos. Los holandeses quedaron en segundo lugar con un tiempo de 38,46 segundos.

Al final de estas luchas por el título, otro atleta alemán subió al podio: el saltador con pértiga Oleg Zernickel, que dominó una distancia de 5,82 metros y compartió el tercer puesto con el turco Ersu Sasma. El sueco Armand Duplantis, poseedor del récord mundial, venció al final del Campeonato de Europa con un margen de 6,10 metros, por delante del griego Emanuel Karalis (5,87 m).