Campeonato de Europa de balonmano: el nudo de Alemania explota contra Hungría: las semifinales están muy cerca

A partir de: 23 de enero de 2024 a las 0:09 a.m.

Los jugadores alemanes de balonmano reaccionaron con fuerza ante la mala actuación ante Austria y vencieron a Hungría por 35:28 (18:17) con una actuación superior. La puerta a las semifinales ya está abierta de par en par.

Sus compañeros casi lo empujan, pero después de una incómoda vacilación, Julian Koster se acercó al premio al Jugador del Partido con una amplia sonrisa. El jugador de 23 años, que aprendió a jugar al balonmano en Braueler, a menos de 20 kilómetros de Colonia, fue celebrado por 19.750 espectadores, marcó ocho goles en nueve intentos y, como lo ha hecho durante todo el torneo, también destacó en defensa. “Estoy muy feliz, especialmente en Colonia, mi ciudad natal. Es una experiencia que no olvidarás rápidamente”, dijo Koster en el programa deportivo. “Cuando la sala está tan tensa y puedo ayudar al equipo de esta manera, es más divertido”.

Desiree Krause, espectáculo deportivo, 22 de enero de 2024, 23:03

El equipo bailó en círculos, pero sólo disfrutaron brevemente de su victoria. Mientras el seleccionador Alfred Gislason todavía estaba en el parquet azul, juró que su equipo conseguiría un “match point” contra Croacia: otra victoria el miércoles (20.30 horas, en directo por ARD y Sportschau.de), y luego los anfitriones. estarían en semifinales, la final del Campeonato de Europa como lo habían soñado.

Todavía no está muy lejos. Sin embargo, el lunes por la tarde hubo celebración en el Arena de Colonia y un equipo que estaba irreconocible después de la “actuación despiadada” de (el entrenador Alfred Gislason) contra Austria.

Ronda principal, tercera ronda

Flecha correcta

El lobo se derrite en la segunda mitad

El equipo mostró un rendimiento sobresaliente, sobre todo en ataque, los movimientos fueron mucho mejores, hubo velocidad y diversidad. El nudo finalmente se rompió después de 23 lanzamientos fallidos el sábado. El portero Andreas Wolff dijo: “El ataque de hoy estuvo fantástico. Mostramos una gran reacción a las críticas después del partido contra Austria”. Esta mejora era muy necesaria, ya que, por un lado, los húngaros volvieron a tener inicialmente mucha potencia en sus lanzamientos desde la zona de defensa. Por otro lado, porque Wolff, el héroe de los partidos contra Islandia y Austria, no pudo atrapar nada.

Esta vez, el jugador de 32 años no influyó en absoluto al principio y no logró su primera parada hasta la segunda mitad. “Sentí que había marcado más goles de los que habíamos encajado”, dijo Wolff con autocrítica, lo que también fue la razón por la que el partido permaneció abierto en el descanso. Sólo cuando Wolff se quedó helado e hizo nueve paradas en los segundos 30 minutos, Alemania se alejó.

Knorr: “Nuestro mejor juego ofensivo”

“Jugamos nuestro mejor juego de ataque en todo el torneo”, dijo el creador de juego Juri Knorr. “Estaba claro que con el tiempo vendría la defensa, que vendría Andy”. El centrocampista de 23 años sólo hizo cinco remates (y marcó cuatro goles), pero lo hizo en el momento adecuado. Con tres goles de Knorr, Alemania se adelantó por primera vez tras el descanso (21:18), y el técnico utilizó inteligentemente a sus compañeros y marcó el ritmo. Además de Knorr, también brillaron Koster, Sebastian Heymann y Kai Hafner (cuatro goles cada uno).

“Lo que me llamó la atención hoy fue la madurez táctica que mostramos como equipo”, dijo Knorr. “Se esperaba que lucháramos, que pisáramos el acelerador, que perdiéramos la cabeza en algún momento, pero hoy no lo hicimos. Me enorgullece porque sabía que era posible y que estaba en nosotros”.

Al-Zarba – Tres horas y media entre la estrofa y el himno nacional

Lukas Zerbe debutó en el Campeonato de Europa con muy poca antelación, sustituyendo a Timo Kastening, que padecía gripe. El extremo derecho del TBV, Lemgo Lippe, no viajó al equipo hasta el lunes por la tarde y sólo transcurrieron tres horas y media entre la convocatoria y el himno nacional. “Pensé que esta noche entrenaría con normalidad”, dijo el joven de 28 años, que rápidamente cogió su bolsa de deporte y se dirigió a Colonia. “Fue increíble, se me puso la piel de gallina durante el himno nacional, y fue muy divertido”.

El seleccionador nacional, Alfred Gislason, espera que Kastening regrese el miércoles contra Croacia. Con esta victoria, la selección alemana se clasificará para las semifinales, donde se enfrentará a Dinamarca en el segundo puesto. Gislason no está pensando en eso todavía. “Aún no hemos llegado más lejos”, afirmó el técnico de 64 años, que anunció un sistema de eliminatorias con su equipo. “Hemos llegado a octavos de final y ahora los cuartos de final están en nuestras manos”.

Por cierto, en ausencia de Kaestening, Andreas Wolff se convirtió en DJ y se le permitió poner la música en el camerino. “A los chicos les fue bien”, dijo Wolf. “En cuanto a mí, bueno. Quizás no me gusta mi propia música”. La soltura ha regresado después de la victoria redentora. Si los poderes de ataque y portero están empatados el miércoles, Alemania avanzará a las semifinales del Campeonato de Europa en casa.