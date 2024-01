Fórmula 1: Europa tendrá una nueva carrera a partir de 2026 | Deportes

¡Regreso perfecto!

Tal y como anunció oficialmente hoy la Fórmula 1, la carrera volverá a celebrarse en Madrid a partir de 2026.

La semana pasada, Associated Press publicó información de que Madrid volverá al calendario de carreras después de más de 40 años. Hasta ahora se ha solucionado.

Si Alonso aguanta dos años más, también podría ser titular en Madrid en 2026 Foto: Imágenes falsas

¡El contrato es válido hasta 2036!

La última vez que se celebró una carrera en Madrid fue en 1981 en el Circuito del Jarama. A partir de 2026, la pista pasará por el centro de exposiciones de la ciudad y, según el comunicado de prensa oficial, también contendrá elementos de carreras callejeras.

Leer también

Detalles iniciales sobre la ruta.

La pista tendrá una longitud de 5,47 kilómetros y contendrá 20 curvas. Se dice que el tiempo de clasificación esperado es de 1 minuto y 32 segundos. La nueva pista tiene capacidad para más de 110.000 aficionados, pero las gradas de espectadores también se pueden modificar opcionalmente para dar cabida a 140.000 aficionados.

Lo que es especialmente bueno es que se puede llegar fácilmente desde el centro de la ciudad mediante transporte público. ¡Genial para los fanáticos!

Stefano Domenicali ya es fan del Gran Premio de Madrid Fotografía: Alfredo Estrela/Agencia France-Presse

Stefano Domenicali (CEO Fórmula 1): “Madrid es una ciudad maravillosa con un gran patrimonio deportivo y cultural: el anuncio de hoy marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para la Fórmula 1 en España. Me gustaría agradecer al equipo IFEMA MADRID, al Gobierno Regional de Madrid y al alcalde de la ciudad por “Preparamos esta fantástica propuesta. Realmente encarna la visión de la Fórmula 1 de crear un espectáculo deportivo y de entretenimiento”. El evento de varios días ofrece a los fanáticos el máximo valor y combina innovación y sostenibilidad.

¿Barcelona seguirá en el calendario?

Está previsto que se celebren en España dos carreras, Madrid y Barcelona, ​​a partir de 2026. Aún no está claro si esto sucederá realmente. Según información de BILD, aún no se ha decidido si se seguirá conduciendo en Barcelona a partir de 2026. No se puede descartar que realmente haya dos Grandes Premios de España.