Campeonato de Europa de balonmano: Francia y Dinamarca viven ahora la final: la lucha por el oro en el Lanxess Arena de Colonia

“Quiero divertirme lo máximo posible”, explicó el jugador de 39 años antes del partido. “Es normal que no juegues tantas finales en tu carrera”, admitió. “Estoy muy contento de tener la oportunidad de hacerlo de nuevo”.

Minuto 62: Lanza el balón a la prórroga para esta emocionante final. Los daneses inicialmente dejaron a Nielsen en el banquillo y siguieron confiando en Landin. Pero no pudo defenderse de Remeli al principio después de que Kirkelock pusiera a Dinamarca por delante al principio.

Minuto 60: Los daneses redujeron su número, pero Gedsel perdió el balón y Fábregas empató 30 segundos antes del final del partido. Los daneses se toman su tiempo y Gedsel recibe una falta cuando se acaba el tiempo, pero Hansen no puede anotar el tiro libre a través de la pared. Renovación.

Minuto 58: ¿Es esta la decisión inicial? Remeli falla desde el círculo y los daneses tienen el balón faltando menos de dos minutos, que drama. Jacobsen se toma un descanso. Tal vez no quería correr el riesgo de cometer un error por descuido aquí.

Minuto 55: La tensión en el Lanxess Arena es cada vez mayor. Los franceses empatan a través del brandy. Luego perdona a Pitlik. Los daneses reaccionaron dando entrada a Landin en lugar de Nielsen y el veterano salvó rápidamente su primer lanzamiento. Pero no tiene posibilidades ante el disparo de Mahi desde siete metros.

Minuto 53: El partido entra directamente al campo y actualmente los dos equipos no pueden marcar ningún tono defensivo. Nielsen, en particular, se ha calmado en comparación con su impresionante primera parte. El portero no puede detener un disparo desde siete metros de Mahi tras una falta sobre Mim. Niklas Landin parece dispuesto a sentarse en el banquillo.