Campeonato de Europa de balonmano: los jugadores alemanes de balonmano son derrotados por fuertes jugadores franceses

A partir de: 17 de enero de 2024 a las 0:37 a.m.

A pesar de otra buena actuación, los balonmanistas alemanes sufrieron su primera derrota en el Campeonato de Europa celebrado en su país. Desde el punto de vista alemán, fueron 30:33 (15:17) en Berlín contra la campeona olímpica Francia.

Sin embargo, los alemanes pueden llevarse muchas cosas positivas a la ronda principal, porque contra los demás candidatos al título de la Eurocopa, Alemania aguantó el partido casi hasta el final. Al final, prevalecieron la inteligencia y la experiencia del equipo de clase mundial que incluía al veterano Nikola Karabatic.

“Al final estábamos un poco cansados ​​y no pudimos marcar goles fáciles desde la zona de defensa. En cambio, concedimos goles fáciles y nos quedamos atrás”. El seleccionador nacional, Alfred Gislason, analizó en el programa deportivo ARD y habló de Francia como un digno ganador.

“Sólo faltaban pequeñas cosas”.

El portero Andreas Wolff, que volvió a brillar, también vio muchos aspectos positivos. “Luchamos bien. Faltaban pequeñas cosas. “Por otro lado, fue una elección global, pero aún así nos mantuvimos bien”. dijo el guardia del espectáculo atlético.

Alemania se clasifica ahora para la ronda principal con un déficit de dos puntos, pero todavía tiene posibilidades de llegar a las semifinales en cuatro partidos. En la ronda principal en Colonia, el equipo DHB se enfrentará el jueves (18 de enero de 2024, en directo por ZDF) a Islandia, sede del seleccionador nacional, y el sábado al equipo sorpresa de Austria (en directo por ARD). Hungría y Croacia son los otros dos rivales hasta las posibles semifinales.

Un comienzo furioso para los alemanes

El equipo alemán tuvo un comienzo furioso y pronto quedó atrás la sala con capacidad para 13.571 espectadores. Johannes Gola tres veces y Juri Knorr una vez en los primeros minutos, y el marcador rápidamente se convirtió en 4-1 para Alemania. Pero las cosas no podían continuar a este ritmo, al fin y al cabo, del otro lado no estaba cualquiera, sino el campeón olímpico y subcampeón del mundo, que quería mostrar más después del mal empate contra Suiza del domingo.

Wolf y Spath volvieron a ser fuertes

Francia volvió a acercarse y ninguno de los equipos pudo escaparse decisivamente. Fuerte: los porteros alemanes. Al igual que en el partido inaugural contra Suiza, Andreas Wolf tuvo un mayor porcentaje de capturas. David Späth neutralizó dos lanzamientos de penalti desde siete metros de Descat y provocó un aluvión de entusiasmo en la grada.

El partido fue difícil. Los alemanes continuaron con su buen desempeño al comienzo del torneo, pero cometieron muchos errores evitables hacia el final de la primera mitad. El juego en círculo en particular no fue bueno. Debido a que los alemanes perdieron completamente la concentración en el último minuto de la primera parte, los franceses entraron en la segunda parte con una ventaja de dos goles.

Thorsten vomwege, espectáculo deportivo, 16 de enero de 2024, 23:15 h.

Los franceses llegaron inmediatamente después del descanso.

“Es una pena con negativo dos, en realidad estamos mejor”. dijo el entrenador del DHB, Oliver Rogesch, en el descanso. “El francés cubre muy defensivamente la línea de seis metros, por lo que tenemos que encontrar mejores formas y no tirar los balones”.

Pero las cosas empeoraron. Francia aumentó la ventaja a 19:15, también porque Youri Knorr falló su primer penalti del torneo. El mediapunta no se comportó tan claramente como en los primeros partidos, pero siguió siendo el máximo goleador alemán con ocho goles (en 16 intentos).

Sin embargo, los alemanes no dejaron que la diferencia de cuatro goles los mantuviera fuera del partido y siguieron luchando.

David Spaeth celebra tras salvar siete metros

Minuto 50 – Punto decisivo del partido

Fue muy emocionante, también porque Andreas Wolff marcó el gol alemán con brillantes paradas. Alemania volvió a igualar en el minuto 50 (27:27).

Él la ignoró descuidadamente tres veces.

Pero luego llegó el punto conflictivo. El equipo de Gislason tuvo ahora tres oportunidades para volver a ponerse por delante. No funcionó tres veces. “Disparamos a la ligera” También criticó al seleccionador nacional. En cambio, los franceses bajaron su juego en los minutos finales y no permitieron que los alemanes, que habían estado esperando una victoria competitiva sobre Francia durante once años, se acercaran nuevamente.