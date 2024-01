Thomas Tuchel quedó gravemente sorprendido por Manuel Neuer

Un buen año después de su grave accidente de esquí, Manuel Neuer vuelve a ser portero del Bayern de Múnich y demostró el talento y los reflejos de los mejores tiempos. Después de sufrir una fractura de peroné, durante mucho tiempo no estuvo claro en qué condiciones volvería a estar el portero nacional a largo plazo.

Tuchel dijo en una entrevista con ABC: “Me sorprendió mucho cuando me contó cómo estaba herido y lo grave que era la lesión”. espn . “Tenía dudas sobre si podría volver a este nivel, pero esperaba que pudiera”.

“Como no ha sentido dolor, ha demostrado el nivel de portero que tiene”, dijo Tuchel. “Tiene una cierta aura que no se puede aprender. Eso no está en ningún libro. Volver de una lesión así es un logro fantástico”.