Campeonato de las Cuatro Colinas: el esquiador Wellinger gana en Oberstdorf

A partir de: 30 de diciembre de 2023 a las 9:38 a.m.

Esquiadores alemanes al inicio de la ronda en Oberstdorf Aficionados Muy contento: Andreas Wellinger ganó por delante de Ryoyu Kobayashi de Japón y Stefan Kraft de Austria.

Wellinger ya estaba en cabeza después de la primera ronda y, como último titular en la final, resistió admirablemente la enorme presión.

Su combinación de 128 metros no fue la más larga, pero dadas las difíciles condiciones y los impresionantes resultados del equilibrio, fue suficiente para finalmente ganar por tres puntos a Kobayashi. Detrás de Kraft, el esloveno Lovro Kos subió al cuarto lugar, mientras que otros dos alemanes alcanzaron el top ten.

“Había una increíble ligereza allí”.

Willinger luego celebró su victoria en la entrevista de Sportschau: “Ganar frente a esta multitud es increíble, no se puede expresar con palabras. Me enorgullece mucho después de los últimos años y es definitivamente uno de los mejores momentos que he tenido”. Wellinger continúa: “Es increíble, estoy tan feliz. Había una ligereza loca allí.”

El crítico seleccionador nacional Stefan Horngacher dijo con entusiasmo: “La actuación de Andy fue impecable, estuvo fantástico. Lo demostró en el momento más importante”.

Geiger cae al séptimo lugar

En la primera ronda, los cinco alemanes ganaron sus duelos y quedaron entre los 15 mejores equipos. Willinger celebró el set más largo de la historia con una distancia de 139,5 metros.

Karl Geiger también aspiraba a subir al podio en el cuarto lugar después de la primera ronda, pero en la segunda nada salió bien: cayó desde 122 metros y al final tuvo que conformarse con el séptimo lugar.

El concurso comienza en Oberstdorf a partir de las 17:15 horas.

Flecha correcta

Resultados – Competición inaugural en Oberstdorf

Flecha correcta

Máxima actuación de Philip Raymond

Philip Raymond proporcionó una gran competencia. En la segunda ronda aterrizó a una altura de 135 metros y saltó del décimo al sexto lugar. Al principio estaba feliz: “Simplemente lograr el mejor resultado de mi carrera aquí, de todos los lugares, no podría ser mejor”.

Pius Paschke llegó a la final en noveno lugar y sufrió un poco por falta de impulso, pero al final quedó muy contento con el undécimo puesto.

Leyhe arruina el segundo salto

Stefan Leahy tuvo que sufrir viento de cola en ambos saltos y, como el salto de esquí de Oberstdorf no era del todo adecuado para él, no pudo compensarlo bien. Tras finalizar 15º en la primera ronda, cayó 119 metros en la segunda ronda y acabó en el puesto 24.

Polonia sigue en una crisis colectiva

Había satisfacción en el campo alemán y otros estaban desconcertados. Y así, la misteriosa crisis colectiva en Polonia, el país del salto de esquí, continuó sin contratiempos en Oberstdorf. Springers como David se han establecido desde hace años. Kobaki Y Piotr Zila En la primera ronda saltaron distancias ridículas de 112 y 113 metros, pero al menos ganaron los duelos cara a cara.

Esa gira fue tres veces.héroe Camille Stoch Aunque también son unos minúsculos 117 metros. Stosh Fue claramente derrotado por el esloveno Lovro Kos y, como todos sus compatriotas, no tenía posibilidades de conseguir el primer puesto en la clasificación del Tour tras un solo salto.

Granerud también está al final.

El ganador absoluto de la temporada anterior volvió a la tierra más rápido que el trío polaco. La estrella del salto noruega Halvor Aegner Granerud aterrizó a una increíble altura de 105 metros, por lo que estaba por encima Mala suerte– La regla es que no hay posibilidades para la segunda vuelta.

Fuerte pero Granerud: De eso Jurado Tras detener el salto durante varios minutos debido al persistente viento de cola, se dirigió a los espectadores y repartió tarjetas de autógrafos a pesar de su dura derrota.

Aman es una inspiración – 42 años

Esaad realizó una actuación impresionante Aficionados Pero en Oberstdorf, la leyenda suiza Simone Ammann. Con casi 42 años para un saltador de esquí, después de 119 metros en la primera ronda, saltó a 134,5 metros en la final en condiciones mucho mejores y vitoreó como si estuviera en su mejor momento.

