¿Este hombre vale 133 millones de euros? Este es el fichaje de Moises Caicedo por el Chelsea

Pero entonces el joven encontró a su partidario. “En ese momento tenía un maestro que me despertaba todas las mañanas para que pudiera ir a entrenar. No tenía dinero para el autobús, pero él se ocupaba de él y pagaba mi comida”. el atleta .

Esto también es más caro que el recién llegado al Arsenal Declan Rice (116,6 millones de euros) y la ex estrella del Dortmund Jude Bellingham (103 millones de euros más bonos para el Real Madrid).

El centrocampista defensivo no jugó profesionalmente en la primera mitad del año y luego fue cedido al Beerschot de Bélgica.

Pero debido a que Caicedo fue tan convincente allí, Brayton recuperó al hombre de 1,78 m después de solo seis meses. Pero entre enero y julio de 2022, se volvió a requerir la paciencia de un joven profesional. No pudo superar a Yves Bissouma e hizo solo ocho apariciones en la Premier League como suplente.

“Caicedo puede convertirse en uno de los mejores mediocampistas de la Premier League y de Europa, en mi opinión”, dijo el entrenador de Brighton, Roberto De Zerbi. „Es gibt viele Spieler, die mit dem Ball sehr gut sind, aber ohne Ball, im defensiven Bereich, nicht so gut sind.“ Andere defensive Spieler seien mit Ball limitiert, doch „bei Caicedo sehe ich nichts, was nicht auf Top-Niveau El. Y todavía es muy joven, por lo que todavía puede aprender y mejorar. No tiene límites”.